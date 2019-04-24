Бизнес / Транспорт
Статья опубликована в № 4803 от 25.04.2019 под заголовком: Иностранные крылья национального перевозчика

«Аэрофлоту» разрешили купить иностранные конкуренты МС-21

Он единственный из крупных авиакомпаний еще не заказывал Airbus 320 neo и Boeing 737 Max

Правительственная комиссия по импортозамещению разрешила «Аэрофлоту» закупить около 100 самолетов Boeing и Airbus, в том числе 22 широкофюзеляжных Airbus 350, рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров по окончании заседания. Его слова приводит пресс-служба правительства, комиссию возглавляет премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Аэрофлот» действительно заказал 22 Airbus 350, об этом известно давно, получить эти суда он планирует в 2020–2023 гг., говорится в отчетности национального авиаперевозчика по МСФО. Правда, ранее сообщалось, что стороны договорились сократить эту партию до 14 судов.

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Комментарии
Stesh
06:19 25.04.2019
Адам Смит в гробу перевернулся от ваших новостей про сыр и самолеты.
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