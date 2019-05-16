«Газпром» допустил сокращение поставок газа в Европу

Егор Алеев / ТАСС

«Газпром» впервые после рекордного по поставкам газа в Европу 2018 года допустил возможность снижения экспорта в дальнее зарубежье. Это следует из слов зампреда правления «Газпрома» Елены Бурмистровой на газовой конференции в Берлине. «В среднесрочной перспективе мы ожидаем закрепления спроса на российский газ в Европе в диапазоне 194–204 млрд куб. м в год», – сказала она 16 мая.

Еще несколько месяцев назад компания оценивала перспективы оптимистичнее. После установленного в 2018 г. третьего подряд рекорда поставок в дальнее зарубежье (201,7 млрд куб. м) «Газпром» рассчитывал как минимум удерживать этот уровень. «Не думаю, что мы будем снижать поставки в предстоящие годы», – говорила Бурмистрова в январе.

Корректировать планы «Газпром экспорт» заставляет погода, признала Бурмистрова. Относительно мягкая зима в Европе привела к тому, что за первые три месяца в абсолютных значениях экспорт «Газпрома» на ключевой для него рынок снизился на 5,6 млрд до 48,8 млрд куб. м, или на 10,2% по сравнению с тем же периодом 2018 г. В апреле падение показателя год к году практически остановилось: «Газпром» экспортировал 15,6 млрд куб. м газа, что лишь на

300 млн куб. м меньше, чем в апреле 2018 г. Лишь в первой половине мая тренд развернулся: «Газпром» увеличил поставки на 2,4% до 7,9 млрд куб. м относительно аналогичного периода прошлого года.

Консенсус-прогноз «Газпрома» предполагает стабильный уровень потребления газа в Европе. Дополнительный спрос на импортный газ на этом рынке в перспективе будет создавать только снижение внутренней добычи. «Газпром» оценивает перспективы дополнительного спроса на импорт в объеме до 78 млрд куб. м к 2030 г. Одним из основных конкурентов в борьбе за эти объемы станет сжиженный газ, признает компания.

«СПГ обладает рядом неоспоримых преимуществ. Это «гибкая труба», благодаря которой газовый рынок становится по-настоящему глобальным, – сказала Бурмистрова. – Но гибкость СПГ – это и его преимущество, и его недостаток». «Газпром» рассчитывает, что уже в течение нескольких месяцев на газовый рынок вернется «азиатская премия» и поставки СПГ в Европу снизятся, следует из слов топ-менеджера.

До определенной степени компенсировать снижение поставок по долгосрочным контрактам «Газпрому» позволяет запуск новых инструментов продаж. В сентябре прошлого года «Газпром экспорт» начал проводить ежедневные аукционы на собственной электронной торговой платформе (ЭТП). На сегодняшний день через ЭТП компания продала уже около 3,5 млрд куб. м газа, что в масштабах всего экспорта «Газпрома» несущественно, но, например, больше годового потребления газа Швейцарией (3,1 млрд куб. м в 2017 г.).

Вероятность снижения экспорта «Газпрома» в Европу высокая, соглашается директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. Но дело не только в погоде, считает он: «В Европу пошел американский СПГ, спотовые цены с начала года упали почти до $150 за 1000 куб. м, а часть контрактов компании по поставкам в дальнее зарубежье до сих пор привязаны к ценам на нефть, которые с начала года растут». То есть газ «Газпрома» в моменте может оказаться менее конкурентоспособным по цене, резюмирует эксперт.

В апреле же «Газпром» вплотную приблизился к рекордному показателю прошлого года, а за две недели мая поставки по главным экспортным газопроводам – «Северному потоку», Ямал – Европа и украинскому транспортному коридору – превысили прошлогодний уровень больше чем на 10%, обращает внимание аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Сергей Капитонов. Также компания ведет активную закачку в европейские газовые хранилища, а на рынке вновь появилась «азиатская премия», оттягивающая часть объемов СПГ в АТР, добавляет он.

Возможно, «Газпром» будет пытаться удержать объемы за счет в том числе уступок по цене, но повторить рекорд 2018 г. будет очень непросто, предполагает Маринченко: экспорт по итогам года может упасть на 10–20 млрд куб. м. «Положительно на экспорт в Европу могут повлиять опасения европейских трейдеров по поводу украинского транзита грядущей зимой и, соответственно, повышенная закачка резервов в ПХГ летом», – считает Капитонов. Негативный фактор – продолжающиеся экономические проблемы у таких крупных потребителей, как Турция.