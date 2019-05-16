Бизнес / Транспорт
Статья опубликована в № 4814 от 17.05.2019 под заголовком: РЖД назвала цену контейнерам

РЖД определила минимальную цену своей доли в «Трансконтейнере»

Она ниже биржевой цены

РЖД хочет установить стартовую цену 50% плюс 2 акции «Трансконтейнера» в размере 36,16 млрд руб., передал через представителя заместитель гендиректора РЖД Андрей Старков: такова нижняя граница оценки «Трансконтейнера», которую по заказу РЖД проводила PwC. Невысокая цена позволит РЖД привлечь к торгам максимально широкий круг участников, объяснил он.

РЖД владеет контрольной долей в «Трансконтейнере» через Объединенную транспортно-логистическую компанию (ОТЛК). Два других крупных акционера – ВТБ (24,8%) и «Енисей капитал» Романа Абрамовича и Александра Абрамова (24,7%). В 2018 г. выручка «Трансконтейнера» по МСФО выросла 17,4% почти до 77 млрд руб., чистая прибыль – на 45,5% до 9,51 млрд руб.

Акции компании торгуются на Московской бирже. По состоянию на 14.54 мск капитализация «Трансконтейнера» составляла 88,86 млрд руб.

Оценка по биржевым котировкам была признана некорректной в связи с небольшим количеством акций, находящихся в свободном обращении на рынке (менее 0,1% от уставного капитала), и низкой интенсивностью торгов, объясняет Старков: справедливая рыночная цена «Трансконтейнера» была определена с помощью доходного метода, который учитывает перспективы компании – стоимость будущих денежных потоков.

По директиве правительства пакет РЖД в «Трансконтейнере» будет продан с открытого аукциона, продолжает Старков, начальная цена будет минимальной. РЖД считает, что такой способ организации продажи, в том числе за счет расширения круга участников, позволит получить в итоге наиболее справедливую стоимость продаваемого актива, заключает Старков.

202,3 млрд руб.

столько планирует вложить РЖД в развитие инфрастру­ктуры, чтобы увеличить транзит контейнеров в 4 раза – это один из майских указов президента Владимира Путина. В 2018 г., по оценке РЖД, транзит контейнеров составил 505 000 единиц в 20-футовом эквиваленте, прогноз на 2025 г. – 1,9 млн шт.

Аукцион планируется на лето 2019 г. Интерес к пакету РЖД в «Трансконтейнере» проявляли «Енисей капитал», ГК «Дело» Сергея Шишкарева, UCL Владимира Лисина, РФПИ с партнерами и др.

«Сейчас есть огромный разрыв, «Трансконтейнер» с 27 000 платформ контролирует примерно 60% всего российского парка, остальные крупные игроки имеют 4000–5000 платформ и меньше, – объяснял интерес к активу в апрельском интервью «Ведомостям» Шишкарев. – Если мы не попадаем в чемпионы, в совладельцы «Трансконтейнера», то будем создавать компанию-призера, которая будет в первой пятерке».

«Список потенциальных инвесторов не очень широк из-за жестких критериев, поэтому целесообразно провести дополнительную оценку стоимости с учетом изменения конъюнктуры рынка в 2019 г. и улучшения финансовых показателей «Трансконтейнера», – считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его мнению, в этом случае оценка стоимости бизнеса могла бы быть выше примерно на 30–40%.

Комментарии
malligor
05:56 17.05.2019
Почему РЖД стало, есть и, надеюсь, будет стратегическим предприятием? Явно не только потому, что имеет рельсы от Санкт-Петербурга до Находки. Насколько малым либо великим не было бы государство, планы своего развития и выживания на планете оно строит, исходя из геополитического положения. Благодаря мудрости и силе духа наших предков, их вере в бога и в русскую самостоятельную православную церковь, Россия простирается от Балтики до Тихого океана, соединяет и территориально и политически Европу, Азию и Америку. И сделано это вопреки воли могущественных врагов, в том числе византийских масонов с красноленточноблестючими побрекушками на пупах. Казалось бы, транзитно-транспортное преимущество очевидно, лежит на поверхности геополитической основы страны и навечно обеспечит стабильный доход государству, которое последовательно развивало железнодорожную транспортную инфраструктуру, закрепляло законодательно достигнутые успехи в признании РЖД стратегическим предприятием, единым хозяйствующим субъектом с установленными видами деятельности, коих в статье 6-й 29-ФЗ установлено аж 7 в качестве основополагающих. Вторым по значимости является - "перевозки грузов, пассажиров, багажа...". Ну а действительно, для чего нужны рельсы? За что платят люди и организации? Что приносит доход?... И вот теперь по чьй-то воле решено этот вид деятельности у ОАО РЖД забрать, превратив его в техническую, экономически зависимую структуру. Причем сделано это уже было тогда, когда передали акции Трансконтейнера компаниям Абрамовича и Абрамова, осталось только завершить процесс. Вся эта история - пример гигантского мошенничества либо беспрецедентного разгильдяйства со стороны высшего руководства. Продать Трансконтейнер - это все равно, что продать Транснефть (хотя судя по последним фейковым событиям с грязной нефтью, ее тоже готовят к прихватизации). Любому разумному существу понятно - выделение основного вида деятельности стратегического предприятия в самостоятельное предприятие влечет признание последнего стратегическим! В противном случае всех стратегов на части раздербанят, а им столы со стульями оставят. Сути этого мошенничества не могут не понимать в Генеральной Прокуратуре, но только кто там рот откроет, если сын Чайки на подрядах РЖД сидит... Но даже в этой афере, "авторитетные пацаны" не хотят юридическую сторону соблюсти. В соответствии с п.7 Положения о распоряжении имуществом ОАО РЖД: "В случае получения согласия Правительства РФ на совершение сделки с имуществом дальнейшее распоряжение имуществом производится в соответствии с законодательством РФ". Так что, до проведения аукциона, требуется выполнение всех процедур, предусмотренных 178-ФЗ, а именно - включение в прогнозный план приватизации имущества (ч.4 ст.7 178-ФЗ) со всеми вытекающими последствиями. Кстати, ПАО Трансконтейнер, с учетом финансовой отчетности и монопольного положения, имеет исключительные перспективы на фондовых рынках, а его продажу стараются провести без реального выхода на биржу, дабы не вдаваться в подробности объективной капитализации. Как там у Винокура: "Потом.. сюрприз будет".
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