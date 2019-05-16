РЖД определила минимальную цену своей доли в «Трансконтейнере»

Андрей Гордеев / Ведомости

РЖД хочет установить стартовую цену 50% плюс 2 акции «Трансконтейнера» в размере 36,16 млрд руб., передал через представителя заместитель гендиректора РЖД Андрей Старков: такова нижняя граница оценки «Трансконтейнера», которую по заказу РЖД проводила PwC. Невысокая цена позволит РЖД привлечь к торгам максимально широкий круг участников, объяснил он.

РЖД владеет контрольной долей в «Трансконтейнере» через Объединенную транспортно-логистическую компанию (ОТЛК). Два других крупных акционера – ВТБ (24,8%) и «Енисей капитал» Романа Абрамовича и Александра Абрамова (24,7%). В 2018 г. выручка «Трансконтейнера» по МСФО выросла 17,4% почти до 77 млрд руб., чистая прибыль – на 45,5% до 9,51 млрд руб.

Акции компании торгуются на Московской бирже. По состоянию на 14.54 мск капитализация «Трансконтейнера» составляла 88,86 млрд руб.

Оценка по биржевым котировкам была признана некорректной в связи с небольшим количеством акций, находящихся в свободном обращении на рынке (менее 0,1% от уставного капитала), и низкой интенсивностью торгов, объясняет Старков: справедливая рыночная цена «Трансконтейнера» была определена с помощью доходного метода, который учитывает перспективы компании – стоимость будущих денежных потоков.

По директиве правительства пакет РЖД в «Трансконтейнере» будет продан с открытого аукциона, продолжает Старков, начальная цена будет минимальной. РЖД считает, что такой способ организации продажи, в том числе за счет расширения круга участников, позволит получить в итоге наиболее справедливую стоимость продаваемого актива, заключает Старков.

202,3 млрд руб. столько планирует вложить РЖД в развитие инфрастру­ктуры, чтобы увеличить транзит контейнеров в 4 раза – это один из майских указов президента Владимира Путина. В 2018 г., по оценке РЖД, транзит контейнеров составил 505 000 единиц в 20-футовом эквиваленте, прогноз на 2025 г. – 1,9 млн шт.

Аукцион планируется на лето 2019 г. Интерес к пакету РЖД в «Трансконтейнере» проявляли «Енисей капитал», ГК «Дело» Сергея Шишкарева, UCL Владимира Лисина, РФПИ с партнерами и др.

«Сейчас есть огромный разрыв, «Трансконтейнер» с 27 000 платформ контролирует примерно 60% всего российского парка, остальные крупные игроки имеют 4000–5000 платформ и меньше, – объяснял интерес к активу в апрельском интервью «Ведомостям» Шишкарев. – Если мы не попадаем в чемпионы, в совладельцы «Трансконтейнера», то будем создавать компанию-призера, которая будет в первой пятерке».

«Список потенциальных инвесторов не очень широк из-за жестких критериев, поэтому целесообразно провести дополнительную оценку стоимости с учетом изменения конъюнктуры рынка в 2019 г. и улучшения финансовых показателей «Трансконтейнера», – считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его мнению, в этом случае оценка стоимости бизнеса могла бы быть выше примерно на 30–40%.