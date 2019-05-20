Крупнейший производитель мяса будет выпускать молочные продукты
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«Мираторг» в сентябре запустит производство бутилированного пастеризованного молока под своим брендом, рассказал «Ведомостям» вице-президент компании Александр Никитин. «Мираторг» – крупнейший в России производитель свинины (423 000 т в живом весе) и говядины (108 000 т), по данным отраслевых союзов за 2018 г. О планах стать также одним из лидеров на молочном рынке и создать вертикально-интегрированное молочное производство «Мираторг» заявил в 2017 г. В молочный проект войдут фермы, а также производство молочной, кисломолочной продукции и сыров, сообщала компания, оценивая инвестиции в проект в $400 млн. Общее поголовье молочного стада составит до 20 000 голов. Планы сохраняются, сейчас идет проектирование, регион для реализации компания пока не выбрала, говорит Никитин, но инвестиции не уточняет.
Производство молока разместится на ферме Благодатненской, которую компания приобрела в 2014 г., а через три года запустила там площадку для откорма бычков, полученных от молочных коров (используются для производства розовой телятины). На этот проект государство в 2017 г. одобрило «Мираторгу» более 700 млн руб. субсидии по программе поддержки молочного животноводства. Против этого возражало Союзмолоко, ведь продукт такого комплекса не молоко, а мясо.
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