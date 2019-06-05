SOCAR получил долю в Антипинском НПЗ

Евгений Разумный / Ведомости

Крупнейший независимый НПЗ – Антипинский (переработка до 9 млн т в год, расположен в Тюменской области) сменил владельца, но сохранил независимость от вертикально-интегрированных нефтяных компаний России. Совместное предприятие Сбербанка (40%) и SOCAR (60%) – ООО «Сокар энергоресурс» купило кипрскую структуру Vikay Industrial lim, которой принадлежит 80% в Антипинском НПЗ, сообщил Сбербанк.

До сих пор единственным владельцем Vikay Industrial lim был SBPR Cyprus lim, конечный владелец которого – Сбербанк.

«Совместное предприятие получило контроль над НПЗ, а также над месторождениями [запасы – около 40 млн т]», – говорит представитель Сбербанка.

SOCAR будет обеспечивать операционное управление, рассказал он. Ключевой задачей новых владельцев является запуск работы завода, рассказывал «Ведомостям» гендиректор Антипинского НПЗ Максим Андриясов.

Завод будет работать по схеме процессинга, запуск предприятия после двухмесячного простоя планируется в июле, рассказали два собеседника, близких к топ-менеджменту НПЗ.

Сумму сделки, была она денежная или нет – стороны не раскрывают. Представитель SOCAR не ответил на запрос.

«Запустить предприятие довольно просто, проблема – кризис ликвидности, новому собственнику нужно инвестировать в оборотный капитал или же покупать нефть у того же «Сургутнефтегаза» (до кризиса НПЗ так делал. – «Ведомости») и начать работу по схеме процессинга», – говорит аналитик АКРА Василий Танурков.

Финансовые проблемы Антипинского НПЗ начались в прошлом году из-за снижения выручки и роста себестоимости продаж, говорится в отчете компании по РСБУ за 2018 г., который был подписан 29 марта – за месяц до того, как она инициировала собственное банкротство. По итогам 2018 г. чистый убыток был 35,7 млрд руб., долговая нагрузка – 21,4 EBITDA, а все вырученные средства компания направляла на обслуживание кредитов и плату поставщикам, следует из отчета.

В I квартале этого года, когда некоторые трейдеры отказались работать по предоплате, НПЗ начал продавать нефтепродукты себе в убыток: коммерческие и управленческие расходы превышали валовую прибыль, говорил собеседник «Ведомостей», близкий к НПЗ.

«Антипинский НПЗ операционно прибыльный, проблема изначально была в долгах», – комментирует главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов. Чтобы запустить НПЗ, надо, как минимум, чтобы прибыль не съедалась выплатами по обслуживанию кредитов, говорит он.

Общая задолженность завода перед банками оценивается в $5 млрд, крупнейший кредитор – Сбербанк, на него приходится около $3 млрд, говорят четыре собеседника «Ведомостей», близких к предприятию.

У SOCAR сравнительно небольшое превышение добычи над переработкой нефти, говорит Ежов. Азербайджанское предприятие добывает около 8 млн т нефти в год, а перерабатывает 6 млн т, следует из отчета компании. После покупки Антипинского НПЗ в структуре SOCAR переработка заметно превысит добычу нефти, считает Ежов. «Недавно SOCAR стал развивать трейдинговые операции за пределами Азербайджана, сделка со Сбербанком могла быть произведена в рамках развития этого направления бизнеса», – рассуждает старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко.