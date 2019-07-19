«Ростех» впервые выпустит облигации

Генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов Максим Стулов / Ведомости

«РТ-финанс», принадлежащий «Ростеху», подготовил первый выпуск облигаций на Московской бирже. Компания планирует привлечь до 100 млрд руб. для финансирования гражданских проектов, сообщил в пятницу представитель «Ростеха».

Московская биржа зарегистрировала бессрочную программу выпуска облигаций «РТ-финанса» в марте текущего года. Срок обращения ценных бумаг составит до 15 лет.

Это первый опыт «Ростеха» по привлечению средств через размещение биржевых облигаций, отметил представитель компании. По его словам, в корпорации рассчитывают на значительный интерес у широкого круга инвесторов. Облигации обеспечены поручительством госкорпорации, высокий кредитный рейтинг которой, как считают в компании, определяет высокий уровень надежности ценных бумаг.

Выпуск облигаций на 100 млрд руб. – это очень много для рынка, особенно учитывая специфику эмитента, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай: «Иностранные инвесторы, скорее всего, с настороженностью отнесутся к бумагам госкорпорации и не смогут направить средства в силу своего комплаенса. Это, скорее, выпуск среди локального узкого круга».

Более 30 млрд руб. из привлеченных средств «Ростех» планирует потратить на покупку вертолетов «Ансат» и Ми-8 в медицинской комплектации (выпускает принадлежащий «Ростеху» холдинг «Вертолеты России») для Национальной службы санитарной авиации, которая оказывает медицинскую помощь людям в труднодоступных регионах России.

Программа санитарной авиации была запущена в 2017 г. Ее цель – обновление парка российских авиакомпаний и поддержка авиапрома. Машины для программы «Вертолеты России» продают близко к себестоимости: «Ансат» – примерно за 225 млн руб., Ми-8АМТ/МТВ – примерно за 350 млн руб. при рыночной цене соответственно 300 млн и 450–500 млн руб. Закупку самолетов региональным минздравам субсидирует федеральный бюджет: по 3,3 млрд в 2017 и 2018 гг., около 4,5 млрд – в 2019 г. Благодаря этой программе «Вертолеты России» увеличили в несколько раз выпуск гражданских машин в 2017–2018 гг. – примерно до 70 в год, ранее их выпуск составлял около полутора десятков в год.

Часть привлеченных денег «Ростех» планирует направить на создание российского лайнера МС-21. Его разрабатывает Объединенная авиастроительная корпорация, также принадлежащая «Ростеху». В октябре 2018 г. в компании заявляли о планах инвестировать в МС-21 более 50 млрд руб. до 2025 г.

Также «Ростех» профинансирует производство грузовых автомобилей «Камаза» (47,1% принадлежит «Ростеху», 23,54% – «Автоинвесту» и 15% – у немецкой Daimler AG) и производство другой гражданской продукции.

«Камаз» уже занимал у «Ростеха». Например, в 2017 г. получил от своего главного акционера заем в размере 5,5 млрд руб. с погашением к 2032 г. Деньги были выделены для финансирования инвестпроекта по развитию модельного ряда и модернизации мощностей.

В 2018 г. общие инвестиции «Камаза» составили 15 млрд руб. Одним из основных проектов стало завершение строительства завода каркасов кабин мощностью 55 000 шт. в год – для грузовиков «Камаза» и Mercedes-Benz. В этом году «Камаз» намерен инвестировать около 15 млрд руб., в том числе в серийное производство грузовиков с новыми кабинами, в развитие производства газомоторной техники, электробусов и проч.

Представитель «Камаза» сказал, что компания не комментирует решения акционеров. «Ведомости» ожидают комментарии от представителей «Вертолетов России» и Объединенной авиастроительной корпорации.