Evraz продает предприятие в США
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Evraz Романа Абрамовича и партнеров договорился о продаже дочернего ванадиевого предприятия в США Evraz Stratcor, говорится в отчете компании за первое полугодие 2019 г., опубликованном в четверг, 8 августа. Договоренность была достигнута в июле, сделку предполагается завершить в сентябре этого года. Как пояснил во время телефонной конференции президент Evraz Александр Фролов, решение связано с необходимостью компании сосредоточиться на развитии ванадиевого дивизиона в России.
Покупателя и стоимость сделки Фролов не назвал. Он указал лишь, что сделка будет совершена по номинальной стоимости и не окажет существенного влияния на отчетность компании.
Evraz приобрел 73% производителя ванадия Stratcor в 2006 г., стоимость сделки тогда составляла $110 млн. Тогда в него входил еще и южноафриканский Vametco (его Evraz продал в 2017 г.). В 2017 г. актив оценивался в $18 млн, в 2018 г. его стоимость снизилась в шесть раз до $6 млн, говорит директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов.
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