Бизнес / Промышленность
Статья опубликована в № 4873 от 09.08.2019 под заголовком: Новая пятилетка Рахманова

Контракт президента ОСК Алексея Рахманова продлен на второй срок

Против его кандидатуры было Минобороны

В июне с президентом Объединенной судостроительной корпорации (ОСК; на 100% принадлежит Росимуществу) Алексеем Рахмановым был заключен новый пятилетний контракт, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и человек, близкий к ОСК. Представитель госкомпании это подтверждает.

ОСК – крупнейший судостроительный холдинг в России, объединяет около 40 верфей, конструкторских бюро и научно-исследовательских центров. Строит как военные, так и гражданские корабли. Только верфи ОСК строят в России атомные ледоколы и атомные подводные лодки. Консолидированная выручка ОСК в 2018 г. составила 349 млрд руб., EBITDA – 21,2 млрд руб.

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