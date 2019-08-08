Статья опубликована в № 4873 от 09.08.2019 под заголовком: Новая пятилетка Рахманова
Контракт президента ОСК Алексея Рахманова продлен на второй срок
Против его кандидатуры было Минобороны
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
При Рахманове во главе ОСК правительство разработало меры поддержки гражданского судостроения, которые позволили начать массовое строительство рыбопромышленных судов
Евгений Разумный / Ведомости
В июне с президентом Объединенной судостроительной корпорации (ОСК; на 100% принадлежит Росимуществу) Алексеем Рахмановым был заключен новый пятилетний контракт, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и человек, близкий к ОСК. Представитель госкомпании это подтверждает.
ОСК – крупнейший судостроительный холдинг в России, объединяет около 40 верфей, конструкторских бюро и научно-исследовательских центров. Строит как военные, так и гражданские корабли. Только верфи ОСК строят в России атомные ледоколы и атомные подводные лодки. Консолидированная выручка ОСК в 2018 г. составила 349 млрд руб., EBITDA – 21,2 млрд руб.
Полная версия доступна только подписчикам
С подпиской вы сможете:
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}