Газовая турбина Siemens пока не смогла получить статус российской
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Минпромторг не одобрил заявление «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ; 65% принадлежит Siemens, 35% – «Силовым машинам» Алексея Мордашова) на заключение специального инвестиционного контракта (спик) на локализацию газовой турбины большой мощности. Заявление возвращено компании на доработку до того момента, когда правительство утвердит перечень современных технологий, по которым могут заключаться такие контракты, сообщил «Ведомостям» представитель Минпромторга.
Компания подала заявление на инвестконтракт 2 июля. Он должен позволить газовым турбинам СТГТ получить статус «Сделано в России», а предприятию – статус российского производителя. За это компания обязуется к середине 2023 г. довести локализацию турбины SGT5-2000E до 90%, включая компоненты «горячего тракта» (лопатки, газораспределитель и камеры сгорания). Однако 2 августа президент одобрил поправки в закон «О промышленной политике», меняющие механизм спика. Его основная задача сместилась с привлечения инвестиций на разработку и внедрение передовых технологий, перечень которых будет утверждаться правительством, рассказал представитель Минпромторга. После утверждения перечня СТГТ рекомендовали оценить соответствие проекта новому механизму.
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