Россия сможет поставлять пшеницу в Саудовскую Аравию

Евгений Разумный / Ведомости

Россельхознадзор получил официальное подтверждение от Саудовской организации по зерну (Saudi Grain Organization, SAGO) о смягчении требований к импортируемой пшенице. Теперь Саудовская Аравия не будет требовать нулевое содержание поврежденного клопом-черепашкой зерна, повысив допустимый уровень до 0,5%, сообщил представитель Россельхознадзора. Представитель Минсельхоза России информацию подтвердил; в SAGO на запрос «Ведомостей» не ответили.

Клоп-черепашка – вредитель, который поражает пшеницу и другие зерновые культуры, отчего страдает качество. Смягчение требований откроет российской пшенице рынок этой страны – при нулевом требовании поставлять эту культуру туда было невозможно, указывает представитель Россельхознадзора. Пока же Россия остается крупнейшим поставщиком ячменя в Саудовскую Аравию: в прошлом 2018/19 сезоне (длится с июля по июнь) последняя закупила 1,45 млн т российского ячменя, или около 10% всего импорта зерновых и 19% от импорта ячменя.

Ранее о решении SAGO сообщал Reuters: новые правила могут вступить в силу до проведения ближайшего тендера по закупкам пшеницы.

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев в июле обсуждал возможность расширения сотрудничества с министром окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Саудовской Аравии Абдурахманом аль-Фадли. По итогам 2018 г. на сельхозпродукцию пришлось около половины общего товарооборота двух стран, говорил Патрушев. Но потенциал не исчерпан: Россия заинтересована в дальнейшем увеличении экспорта зерновых, подсолнечного масла и животноводческой продукции и надеется на смягчение требований по пшенице, отмечал он.

Ранее, в апреле, представители Саудовской Аравии изучали систему обеспечения качества и безопасности российского зерна, по итогам визита стороны договорились об отправке пробных партий пшеницы с разной степенью повреждения зерна клопом-черепашкой, чтобы провести эксперимент – выпечь хлеб из этого зерна и проверить сохранность российской пшеницы в условиях климата Саудовской Аравии, сообщал Россельхознадзор.

Для российского зернового рынка допуск к тендерам SAGO – большое событие, говорит руководитель аналитического центра крупнейшего в России оператора зерновозов «Русагротранс» Игорь Павенский. По его данным, ежегодно Саудовская Аравия покупает около 3–4 млн т пшеницы – в Средиземноморском регионе это пятый по величине рынок после Египта, Турции, Алжира и Марокко. Основные продавцы пшеницы в Саудовскую Аравию – страны Евросоюза, включая Германию, Литву, Латвию и Францию, а российская пшеница сможет стать самой конкурентоспособной по цене, считает Павенский. Кроме того, покупатели в этой стране обычно покупают пшеницу с содержанием протеина 12,5% – именно такая продукция является основой российского зернового экспорта, указывает директор «Совэкона» Андрей Сизов. В текущем 2019/20 сезоне (длится с июля по июнь) Россия сможет отправить в Саудовскую Аравию до 1 млн т пшеницы, считает он. По мнению Павенского, в течение двух-трех лет Россия сможет обеспечить до половины всего зернового импорта этой страны.

Последние три года в России высокие урожаи зерновых (в 2018 г. собрано 113 млн т), что позволяет ей последние несколько лет оставаться крупнейшим поставщиком пшеницы на мировом рынке. В 2018/19 сельскохозяйственном году экспортировано 43,3 млн т российского зерна, в том числе 35,2 млн т пшеницы, по данным Минсельхоза, крупнейшие покупатели – Египет, Турция, Бангладеш и др.