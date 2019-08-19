Бизнес / Агропром
Статья опубликована в № 4880 от 20.08.2019 под заголовком: На маркетплейсе Ozon раскинется «Степь»

Агрохолдинг Владимира Евтушенкова решил продавать бакалею в интернете

До трети сахара и круп через несколько лет будет продаваться онлайн

Агрохолдинг «Степь», который входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова, открыл торговлю сахаром и крупами (под брендом «Степь») на интернет-площадке Ozon.ru. Информация об этом есть на сайте Ozon.ru, ее подтверждает гендиректор агрохолдинга Андрей Недужко.

Прежде продукция «Степи» продавалась оптом и через федеральные и региональные торговые сети, рассказывает Недужко, теперь холдинг начал развивать многоканальную торговлю и собирается увеличивать интернет-продажи и присутствие на маркетплейсах.

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