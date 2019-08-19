Агрохолдинг Владимира Евтушенкова решил продавать бакалею в интернете

До трети сахара и круп через несколько лет будет продаваться онлайн

Статья опубликована в № 4880 от 20.08.2019 под заголовком: На маркетплейсе Ozon раскинется «Степь»

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













«Степь» – один из крупнейших агрохолдингов в России, производит молоко, выращивает фрукты, овощи и зерно Евгений Разумный / Ведомости

Агрохолдинг «Степь», который входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова, открыл торговлю сахаром и крупами (под брендом «Степь») на интернет-площадке Ozon.ru. Информация об этом есть на сайте Ozon.ru, ее подтверждает гендиректор агрохолдинга Андрей Недужко.

Прежде продукция «Степи» продавалась оптом и через федеральные и региональные торговые сети, рассказывает Недужко, теперь холдинг начал развивать многоканальную торговлю и собирается увеличивать интернет-продажи и присутствие на маркетплейсах.