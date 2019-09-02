«Сургутнефтегаз» за день подорожал на 10%

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Капитализация «Сургутнефтегаза» выросла за день на 128 млрд руб Алексей Щукин / ТАСС

В понедельник, 2 сентября, одна из крупнейших нефтедобывающих компаний России – «Сургутнефтегаз» – подорожала на Московской бирже на 10,4% до 1,36 трлн руб. Обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» выросли на 12,3%, это максимум с мая 2017 г., а привилегированные – на 4,8%. При этом индекс ММВБ прибавил всего 1,2%, а нефть и вовсе подешевела – на 1,5% до $58,2 за баррель на фоне нового обострения торгового конфликта между США и Китаем.

Это реакция рынка на появившуюся в пятницу новость о том, что «Сургутнефтегаз» зарегистрировал дочернее ООО «Регион», говорят опрошенные «Ведомостями» трейдеры. Один из видов деятельности этой компании с уставным капиталом 10 млн руб., по данным «СПАРК-Интерфакса», – «вложение в ценные бумаги и управление ценными бумагами». «Рынок поверил, что эта структура сможет начать инвестировать скопившиеся на счетах и депозитах «Сургутнефтегаза» деньги в ценные бумаги», – говорит трейдер крупного инвестбанка. «У инвесторов появилась надежда, что денежная подушка существует не только на бумаге и будет работать не только на компанию, но и сможет принести стоимость акционерам», – комментирует аналитик БКС Кирилл Таченников.