Производитель водки «Пять озер» займется продвижением «Мерной» и «Медоff»

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Максим Стулов / Ведомости

Один из крупнейших в России производителей водки – Алкогольная сибирская группа (АСГ) займется дистрибуцией водочных брендов «Мерная» и «Медоff», а также коньяка «Коктебель», рассказали «Ведомостям» гендиректор АСГ Елена Тябутова и Виктор Злотницкий, гендиректор Крымской водочной компании (КВК), эти марки принадлежат связанным с ней компаниям. Кроме того, по их словам, выпуск обеих водок уже налажен на Рузском купажном заводе АСГ в Подмосковье; «Коктебель» будет по-прежнему производиться на мощностях КВК в Симферополе.

Основанная в Омске АСГ – один из крупнейших производителей крепкого алкоголя в России: в 2018 г. компания выпустила около 6 млн дал. Кроме «Пяти озер» в ее портфеле такие водочные бренды, как «Белая березка», «Хаски», настойки «Сиббиттер», коньяк «Великая династия» и др. По итогам января – августа 2019 г. группа заняла 4-е место среди крупнейших производителей водки, по данным статистики, предоставленной «Ведомостям» несколькими алкогольными компаниями.