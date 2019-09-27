Статья опубликована в № 4908 от 27.09.2019 под заголовком: Инвесторы ищут защиты в ЦБ
Инвесторы просят ЦБ проверить сделку структур USM Усманова и Сбербанка
Она может повлечь принудительный выкуп акций Михайловского ГОКа по заниженной цене, опасаются миноритарии
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Михайловский ГОК – второй по величине после Лебединского комплекс по добыче и обогащению железной руды в России
МЕТАЛЛОИНВЕСТ
Ассоциация профессиональных инвесторов (АПИ) 23 августа пожаловалась в ЦБ на сделку кипрской Sberbank Investments Limited (структура Сбербанка) по приобретению 10% акций Михайловского ГОКа «Металлоинвеста» в августе 2018 г. «Ведомости» ознакомились с копией письма.
«Металлоинвест» на 100% принадлежит USM Алишера Усманова. Компания Усманова контролирует Михайловский ГОК через Лебединский ГОК. Миноритариям принадлежит 0,683% (данные на конец 2018 г.).
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