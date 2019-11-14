ПИК и «Яндекс» создали систему управления умным домом

По словам ведущего аналитика Fintech Lab. Сергея Вильянова, идея сотрудничества «Яндекса» с ПИК выглядит перспективно, но «Яндекс» выходит на массовую аудиторию, которая не очень подкована технически, а первые клиенты столкнутся с большим количеством нестыковок. Покупая комплект вместе с квартирой, человек ожидает от него стопроцентной надежности и простоты, но «Алиса» остается все же игрушкой, а не системой, фактически отвечающей за жизнеобеспечение, констатирует он. Другой вопрос – ремонт самих устройств: опыт показывает, что у «Яндекса» не очень хорошо получается контролировать партнеров, отвечающих за починку техники, это было заметно и на самой «Яндекс.Станции», и на «Яндекс.Телефоне», напоминает он. Фактически, чтобы обеспечить качественную поддержку, «Яндексу» и его партнеру придется держать большой обменный фонд устройств, входящих в пакет, чтобы быстро менять технику, выходящую из строя, рассуждает он. «Кроме того, у «Яндекс.Станции» нет резервного канала для интернета, упадет интернет – упадет и умный дом. Нужна сим-карта для резервного канала», – заключает эксперт.