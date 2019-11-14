ПИК и «Яндекс» создали систему управления умным домом
Компания «Яндекс», застройщик ПИК и производитель устройств для умного дома Rubetek 15 ноября выведут на рынок систему для умного дома «ПИК.смарт», рассказали «Ведомостям» представители «Яндекса» и ПИК. Центр системы – «Яндекс. Станция» со встроенным голосовым помощником «Алисой», которая управляет светом, климатом, розетками, телевизором в квартире, говорит представитель «Яндекса».
Контролировать открытие дверей, расход электроэнергии и протечки труб, наблюдать за происходящим в квартире можно будет с экрана смартфона, утверждают разработчики. Система будет доступна клиентам ПИК, в квартирах которого сейчас живет более 300 000 семей. Комплект можно заказать либо на этапе покупки квартиры, либо купить уже после получения ключей.
ПИК – крупнейший девелопер жилья в России. В 2018 г. компания, по данным Infoline Building Russia, построила более 1,9 млн кв. м. Ее выручка в 2018 г. – 245 млрд руб. Основные акционеры ПИК – Сергей Гордеев (59,3%) и банк ВТБ (23,1%).
Базовый пакет «ПИК.смарт» стоит 29 990 руб., в него входят умная колонка «Яндекс.Станция» под командой голоса, управление освещением, видеоконтроль, датчики открытия дверей, протечки воды, настраиваемые Wi-Fi-лампочки, домашняя камера видеонаблюдения, умная Wi-Fi-розетка с контролем расхода электроэнергии. Клиент может дополнить базовую комплектацию другими опциями, стоимость их варьируется от 14 490 до 40 590 руб. Настройка, техподдержка и гарантия уже включены в стоимость, говорят производители. Они утверждают, что установка системы займёт один день. Подобные системы станут стандартом отрасли в ближайшем будущем, прогнозирует директор по маркетингу ПИК Людмила Матвеева.
«Яндексу» партнерство позволит расширить канал продаж умных колонок, говорит руководитель маркетинга «Умного дома Яндекса» Максим Асташев. «Яндекс.Станция» и «Яндекс.Станция мини» – собственные устройства «Яндекса». Ассистент «Алиса» установлен еще и в партнёрских колонках (например, брендов LG и Elari) и в нескольких приложениях «Яндекса» (в том числе в «Яндекс.Браузере» и «Яндекс.Навигаторе»).
Компания не сообщает, сколько продает колонок. «Ведомости» приводили оценку аналитической компании Canalys, что в первом полугодии 2019 г. «Яндекс» отгрузил на рынок около 60 000 «Яндекс.Станций». Колонки продаются с 10 июля 2018 г., до 31 декабря 2018 г. компания поставила около 40 000 устройств, оценивала Canalys. Рост продаж «Яндекса» связан главным образом с партнерствами с другими брендами и компаниями, создающими устройства, работающие с «Алисой», говорил «Ведомостям» старший аналитик Canalys Джейсон Лоу: компания получает поддержку производителей на ранней стадии, поскольку те сами заинтересованы в создании экосистемы в России.
По словам ведущего аналитика Fintech Lab. Сергея Вильянова, идея сотрудничества «Яндекса» с ПИК выглядит перспективно, но «Яндекс» выходит на массовую аудиторию, которая не очень подкована технически, а первые клиенты столкнутся с большим количеством нестыковок. Покупая комплект вместе с квартирой, человек ожидает от него стопроцентной надежности и простоты, но «Алиса» остается все же игрушкой, а не системой, фактически отвечающей за жизнеобеспечение, констатирует он. Другой вопрос – ремонт самих устройств: опыт показывает, что у «Яндекса» не очень хорошо получается контролировать партнеров, отвечающих за починку техники, это было заметно и на самой «Яндекс.Станции», и на «Яндекс.Телефоне», напоминает он. Фактически, чтобы обеспечить качественную поддержку, «Яндексу» и его партнеру придется держать большой обменный фонд устройств, входящих в пакет, чтобы быстро менять технику, выходящую из строя, рассуждает он. «Кроме того, у «Яндекс.Станции» нет резервного канала для интернета, упадет интернет – упадет и умный дом. Нужна сим-карта для резервного канала», – заключает эксперт.