«Яндекс» увеличил продажи своих умных колонок
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«Яндексу» удалось увеличить продажи своих умных колонок «Яндекс.Станция» в первом полугодии 2019 г. по сравнению со вторым полугодием 2018 г., когда стартовали продажи устройства. Это следует из данных аналитической компании Canalys, предоставленных «Ведомостям». По оценкам Canalys, за первые шесть месяцев этого года «Яндекс» отгрузил на рынок около 60 000 «Яндекс.Станций» (около 35 000 в I квартале и 25 000 – во втором). А с 10 июля (когда стартовали продажи колонок) до 31 декабря 2018 г. компания поставила около 40 000 устройств.
Сам «Яндекс» не раскрывает данные о продажах и поставках колонок. Представитель «Яндекса» Матвей Киреев сказал лишь, что продажи «Яндекс.Станций» растут. Люди больше узнают об умных колонках и их пользе, регулярно выходят обновления «Алисы», позволяющие, например, управлять устройствами умного дома, объясняет причины роста Киреев.
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