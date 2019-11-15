АФК «Система» и РКИФ продадут 20% акций «Детского мира»

Позитивные отзывы инвесторов дают нам основания полагать, что увеличение доли акций в свободном обращении привлечет больше инвесторов в компанию и повысит ликвидность ее акций, что в конечном итоге будет выгодным для всех акционеров «Детского мира», цитируются там слова президента и председателя правления АФК «Система» Андрея Дубовскова. Денежные средства, полученные холдингом от сделки, по его словам, позволят продолжить снижение долговой нагрузки, а также поддержат инвестиционную деятельность.