АФК «Система» и РКИФ продадут 20% акций «Детского мира»
АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) продаст не менее 150 млн акций (20% уставного капитала) ПАО «Детский мир», сообщили стороны сделки.
Сейчас АФК «Система» принадлежит 52,1% компании, РКИФ – 14,03%, остальное – в свободном обращении. Стороны намерены сохранить за собой не более 36% и 9,7% акций соответственно. Начиная с 18 ноября компании намерены провести встречи с инвесторами. Цена акции и количество бумаг будут определены после формирования книги заявок. Стороны ожидают, что это произойдет 21 ноября. Организаторами сделки выступают «Сбербанк CIB», Goldman Sachs Interbational, UBS Investment Bank и «ВТБ капитал».
Цена акций «Детского мира» на Московской бирже на 18.32 мск составляла 96,68 руб. за бумагу. Соответственно, за продаваемые пакеты АФК «Система» и РКИФ могли бы выручить 14,5 млрд руб. Стороны за счет этой сделки хотят увеличить долю акций «Детского мира» в свободном обращении, что позволит повысить их ликвидность и увеличит их стоимость, сказано в сообщении компаний.
Позитивные отзывы инвесторов дают нам основания полагать, что увеличение доли акций в свободном обращении привлечет больше инвесторов в компанию и повысит ликвидность ее акций, что в конечном итоге будет выгодным для всех акционеров «Детского мира», цитируются там слова президента и председателя правления АФК «Система» Андрея Дубовскова. Денежные средства, полученные холдингом от сделки, по его словам, позволят продолжить снижение долговой нагрузки, а также поддержат инвестиционную деятельность.
«Детский мир» демонстрирует высокие показатели и отличную доходность, поэтому предложение акционеров является отличной возможностью для новых инвесторов принять участие в дальнейшем развитии компании, говорит генеральный содиректор РКИФ Кирилл Дмитриев. «Формат сделки – сознательный выбор продавцов, он дает инвесторам время на изучение компании, что должно способствовать максимальной диверсификации спроса и, соответственно, увеличению ликвидности после сделки», – добавляет управляющий директор Сбербанка Антон Мальков. «Ведомости» ожидают комментарии Goldman Sachs, UBS и «ВТБ капитала».
На июнь 2019 г. чистые финансовые обязательства корпорации составляли 222,31млрд руб. В этом году она должна погасить 23,2 млрд руб., в следующем году – 42 млрд руб.
На конец сентября 2019 г. «Детский мир» управлял 710 магазинами в России, Казахстане и Белоруссии. Выручка компании за девять месяцев этого года составила 89,9 млрд руб., прибыль – 4 млрд руб.