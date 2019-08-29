АФК «Система» оценила свою долю в «Детском мире»

Андрей Гордеев / Ведомости

АФК «Система» Владимира Евтушенкова впервые назвала приемлемую цену для продажи контрольного пакета акций крупнейшего ритейлера товаров для детей – группы компаний «Детский мир».

Минимальная цена, которая устроит корпорацию, – 35 млрд руб. Об этом заявил во время телеконференции с инвесторами и аналитиками президент «Системы» Андрей Дубовсков. «Если кто-то из потенциальных партнеров будет заинтересован в активе, конечно, мы будем готовы продать его. Вопрос в хорошей для нас цене».

АФК «Система» – крупнейший акционер «Детского мира» (52%). Еще 14% – у Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ).

На закрытие Московской биржи одна акция «Детского мира» стоила 90,68 руб., капитализация ритейлера – 67 млрд руб.

Сообщения о возможной продаже данного актива «Системы» появились в 2018 г. Тогда Евтушенков говорил, что продажа контрольного пакета может состояться уже в начале 2019 г. Среди потенциальных покупателей два менеджера АФК называли финансовую группу «Сафмар» Михаила Гуцериева. В мае 2019 г. Дубовсков в интервью «Ведомостям» говорил, что корпорация не торопится с продажей актива из-за отсутствия «очевидной необходимости».

АФК «Система» по-прежнему не спешит продавать актив, хотя это и помогло бы снизить долговую нагрузку на корпорацию, заявил 29 августа Дубовсков: «Органически мы можем сокращать долг на 10 млрд руб. в год». На конец II квартала 2019 г. чистый долг «Системы» – 217,9 млрд руб.

На начало июля 2019 г. в группу «Детский мир» входило 688 одноименных магазинов, 51 точка ELC и 15 магазинов сети ABC. Также ритейлер развивает сеть товаров для животных «Зоозавр», которых на 30 июня насчитывалось шесть штук.