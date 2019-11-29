Биржевые цены кофе подскочили на четверть

Котировки кофе выросли более чем на четверть к концу ноября по сравнению с октябрем 2019 г., пишет газета The Wall Street Journal. Причина – сокращение урожая в Латинской Америке из-за засухи. Фьючерсы на кофе выросли до $1,173 за фунт (0,45 кг), хотя еще в середине октября торговались по $0,93, приводит газета данные Intercontinental Exchange (ICE).