Первая киберспортивная команда проведет IPO
Датская Astralis станет первой командой, занимающейся киберспортом, которая проведет первичное размещение акций, сообщает Bloomberg. Сбор заявок должен завершиться в пятницу, 29 ноября, начало торгов запланировано на 9 декабря на копенгагенской площадке для небольших компаний Nasdaq First North Growth Market Denmark. Согласно проспекту эмиссии, Astralis планирует привлечь 125-150 млн датских крон ($18-22 млн), цена размещения составит 8,95 кроны за акцию.
На рынок будут выведены вновь выпущенные акции, поэтому итоговая доля размещенных акций станет известна по окончании IPO.
«Мы считаем, что сегодня закладываются основы некоторых наиболее ценных и культовых брендов на ближайшие 10 лет», – сказал Николай Нихольм, генеральный директор материнской компании Astralis Group. Нихольм, который раньше был венчурным инвестором, уверен в успехе IPO; по его словам, «ряд европейских и азиатских инвесторов» подали предварительные заявки примерно на $8 млн. Выход на публичный рынок позволит компании ориентироваться на долгосрочную перспективу и привлечь новых инвесторов, а полученные средства пойдут на «укрепление позиции на рынке путем инвестиций в наши бренды и медиаплатформы», пояснил Нихольм Bloomberg.
Astralis – чемпион мира в многопользовательской компьютерной игре Counter-Strike: Global Offensive. Игроки делятся на две команды – террористов и подразделений специального назначения, после чего сражаются друг с другом в серии раундов, по результатам которых определяется команда-победитель. Это последняя игра в серии Counter-Strike, вышедшая в 2012 г. Astralis была основана в 2016 г.