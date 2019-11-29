Первая киберспортивная команда проведет IPO

«Мы считаем, что сегодня закладываются основы некоторых наиболее ценных и культовых брендов на ближайшие 10 лет», – сказал Николай Нихольм, генеральный директор материнской компании Astralis Group. Нихольм, который раньше был венчурным инвестором, уверен в успехе IPO; по его словам, «ряд европейских и азиатских инвесторов» подали предварительные заявки примерно на $8 млн. Выход на публичный рынок позволит компании ориентироваться на долгосрочную перспективу и привлечь новых инвесторов, а полученные средства пойдут на «укрепление позиции на рынке путем инвестиций в наши бренды и медиаплатформы», пояснил Нихольм Bloomberg.