Кто такой Ян Белл, чью компанию хочет заполучить Mail.ru Group

Статья опубликована в № 4866 от 31.07.2019 под заголовком: Ян Белл: Мы хотели создать автогонки, в которые играли бы сами

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Ян Белл Slighly Mad Studios

В прошлом году Ян Белл зашел в бар пропустить рюмочку. Рядом с ним оказался знаменитый гонщик «Формулы-1» (правда, уже в отставке). Белл – фанат автогонок и основатель нескольких фирм, которые делают гоночные игры. Слегка робея, он завязал разговор – и тут к ним подошел какой-то парень: «Можно ваш автограф?» Гонщик вежливо кивнул. А парень со словами: «Белл, я обожаю [вашу игру] Project CARS, вы потрясающие парни!» – вручил Беллу ручку, а гонщику – смартфон, чтобы тот их сфотографировал. Не считая Project CARS, в активе 50-летнего Белла такие игры, как GTR – FIA GT Racing Game, GT Legends и две игры из серии Need For Speed.

Недавно на рынке компьютерных игр произошла странная на первый взгляд история. Mail.ru Group увеличила свою долю с 3 до 19% в разработчике игр Modern Pick. Он не очень известен, но сделка прошла исходя из оценки бизнеса в солидные $350 млн. Секрет в том, выяснили «Ведомости», что эта компания договорилась купить одного из самых известных в мире разработчиков гоночных игр – основанную Беллом Slightly Mad Studios (SMS). Это переводится как «Слегка сумасшедшая студия». Жизнь Белла временами соответствовала этому названию.

Несбывшееся родительское напутствие

Белл родился в 1969 г. в Белфасте, и тогда четыре дня его мать не могла попасть домой – с младенцем на руках. На улице, где они жили, периодически вспыхивали перестрелки: в стране в очередной раз разгорелся конфликт между протестантами и католиками.

Отец Белла был хозяином ночного клуба в Белфасте. Белл вспоминал, что время от времени к ним заходили выпить вооруженные боевики, так что отец ввел правило – сдавать оружие при входе: «Как на диком Западе!» В конце концов клуб сожгла одна из группировок протестантов за отказ платить ей «за защиту».

Семья Белла дружила с католиками, так что их постоянно досматривали на пропускных пунктах, блокпостах и т. д. Как-то мама взяла Яна с собой в Лондон. На входе в музыкальный магазин на Оксфорд-стрит мальчик привычно поднял руки, чтобы его обыскали. Мама одернула: «Здесь так не принято». Тогда-то у него закралась мысль, что можно жить иначе, чем привыкли в Белфасте. Сделал он и другой вывод: «Я не сужу о человеке по цвету кожи, убеждениям или религии».