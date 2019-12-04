PepsiCo и Coca-Cola будут добавлять в напитки в России меньше сахара

Содержание добавленного сахара производители уже снижают. PepsiCo меняет сахар на натуральные некалорийные подсластители (в 2017 г. начался выпуск в России Lipton Ice Tea со стевией) и расширяет ассортимент напитков без калорий. Coca-Cola тоже продает все больше напитков без сахара или с его сниженным содержанием, уменьшает упаковку и т. д., рассказывает директор по внешним связям «Coca-Cola HBC Россия» Ирина Архипова. Спрос на сладкие напитки падает: продажи традиционной газировки за год с октября 2018 г. по сентябрь 2019 г. сократились на 4,9%, а напитков без сахара или с пониженным его содержанием выросли на 21,6%, по данным Nielsen.