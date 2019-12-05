Маркетплейс «Беру» запустил собственную службу доставки
Принадлежащий «Яндексу» и Сбербанку маркетплейс «Беру» запустил собственную службу доставки, об этом «Ведомостям» сообщил его представитель. Он уточнил, что ранее эту услугу осуществляли партнеры компании, например «Сберлогистика», Boxberry и «Стриж». Компания продолжит сотрудничество с ними. Дело в том, что служба доставки пока работает только на территории Москвы и только в семи районах (Зюзино, Академический, Черёмушки, Хамовники, Таганский, Гагаринский, Ломоносовский), говорит представитель «Беру». К тому же, по его словам, заказать можно только до 2 кг, правда, скоро этот лимит будет увеличен. В будущем служба доставки появится и в других крупных городах. Их представитель «Беру» не назвал. По его словам, пока все собственные курьеры находятся в штате компании. Он также говорит, что основным преимуществом сервиса станет то, что клиенты смогут отслеживать передвижения своих курьеров в приложении.
Благодаря собственной доставке, маркетплейс сможет уменьшить интервалы доставки, улучшить сервис, обеспечить покупателей актуальной информацией по заказам в режиме реального времени и т. д., говорит операционный директор «Яндекс.Маркета» Антон Вальков.
Собственные службы доставки есть также у Ozon и Wildberries, напоминает партнер Data Insight Федор Вирин. Чтобы оперативно доставлять заказы в пиковые сезоны (например, на новогодние праздники), а также для быстрого роста в небольших городах, Ozon использует как собственную, так и партнерскую доставку, уточняет директор по инфраструктуре и каналам доставки Ozon Нил Спикетт. Wildberries использует только собственную доставку, это позволяет компании самостоятельно контролировать ее сроки и качество, говорит представитель маркетплейса. По его словам, благодаря этому 80% заказов доставляется уже на следующий день и 99% – бесплатно.
Своя доставка выгодна сервисам только в том случае, если у них очень много заказов, считает Вирин. Он напоминает, что в 2018 г. «Беру» занимал 50-е место в рейтинге маркетплейсов, но в этом году он может подняться уже на 20-ю позицию. Своя логистическая служба требует больших капиталовложений, но при этом средства, которые могли достаться партнерским компаниям, останутся в компании, отмечает Вирин.
По данным партнера Data Insight Бориса Овчинникова, в первой половине 2019 г. на «Беру» заказывали около 12 000 товаров в сутки, но с августа эта цифра стала расти. В ноябре у сервиса уже более 30 000 заказов в сутки, а это в пять раз выше, чем годом ранее, отмечает эксперт.