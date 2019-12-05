Принадлежащий «Яндексу» и Сбербанку маркетплейс «Беру» запустил собственную службу доставки, об этом «Ведомостям» сообщил его представитель. Он уточнил, что ранее эту услугу осуществляли партнеры компании, например «Сберлогистика», Boxberry и «Стриж». Компания продолжит сотрудничество с ними. Дело в том, что служба доставки пока работает только на территории Москвы и только в семи районах (Зюзино, Академический, Черёмушки, Хамовники, Таганский, Гагаринский, Ломоносовский), говорит представитель «Беру». К тому же, по его словам, заказать можно только до 2 кг, правда, скоро этот лимит будет увеличен. В будущем служба доставки появится и в других крупных городах. Их представитель «Беру» не назвал. По его словам, пока все собственные курьеры находятся в штате компании. Он также говорит, что основным преимуществом сервиса станет то, что клиенты смогут отслеживать передвижения своих курьеров в приложении.