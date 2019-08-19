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Маркетплейс «Беру» договорился о выдаче заказов в магазинах «Пятерочка»

Ведомости
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Маркетплейс «Беру» договорился о партнерстве с X5 Retail Group. Об этом рассказал «Коммерсанту» представитель «Яндекс.Маркета» (совместное предприятие «Яндекса» и Сбербанка, которому принадлежит маркетплейс).

По его словам, покупатели смогут получать заказы в постаматах и на кассах сети магазинов «Пятерочка». На первом этапе посылки можно будет получить более чем в 300 магазинах в 98 городах Центрального федерального округа, а далее планируется запуск выдачи на касса почти 1000 магазинов.

Пресс-служба X5 Retail Group не смогла ответить на вопросы к моменту публикации.

Как уточнил представитель «Яндекс.Маркета», в настоящее время у «Беру» уже 12 000 точек получения заказов, в том числе постаматы и пункты выдачи. Весной компания начала развивать собственную сеть постаматов BoxBot и рассчитывает расширить ее до 4000 к 2024 г.

«Беру» – это совместный проект Сбербанка и «Яндекса». Он был запущен в октябре 2018 г. На момент запуска ассортимент маркетплейса состоял из 25 000 видов товаров. «Яндекс» обещал, что в течение нескольких лет ассортимент увеличится до миллиона позиций. Сейчас на площадке представлены товары от 1000 продавцов, ассортимент составляет более 100 000 товарных наименований. В мае президент Сбербанка Герман Греф рассказывал, что выручка «Беру» превысила 1 млрд руб. в месяц.

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Политика
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Британские исследователи нашли доказательства участия России в боях под Иловайском

Ведомости
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Базирующаяся в Лондоне исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 г., сообщает The Guardian.

По данным группы, доказательства включают многочисленные спутниковые снимки российских вооруженных конвоев на территории Украины. Свидетельствами также являются и многочисленные снимки танка Т-72Б3 — модели, которая, отмечают исследователи, на тот момент использовалась только российскими вооруженными силами, пришли к выводу исследователи.

Как пишет The Guardian, доказательства причастности Москвы к конфликту в Донбассе необходимы для подачи исков. Forensic Architecture проводила исследование по заказу Европейского центра защиты прав человека. Этот центр, как сообщается на его сайте, помогает жертвам нарушений прав человека добиться справедливости.

В рамках исследования эксперты использовали машинное обучение. Оно было необходимо для того, чтобы быстро проанализировать 2500 часов видеозаписей, опубликованных на YouTube во время боев.

Бои под Иловайском между украинскими военными и ополченцами самопровозглашенной Донецкой народной республики происходили в августе — сентябре 2014 г. В ходе них украинские военные попали в окружение и понесли большие потери. Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что в боях участвовали российские военные, и обвинял Россию в прямом вторжении. Москва неоднократно отвергала информацию об участии российских военных в конфликте.

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Недвижимость
Новости

«Коммерсантъ» узнал о планах Huawei открыть второй крупный офис в Москве

Ведомости
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Китайская корпорация Huawei ищет площади под новый офис в Москве. Об этом рассказали «Коммерсанту» источники на рынке коммерческой недвижимости.

По словам трех собеседников, Huawei может въехать в деловой квартал «Новоспасский двор» группы ПСН Дмитрия Ананьева. Еще два источника утрвеждают, что компания ведет переговоры об аренде 8000 кв. м в бизнес-центре «Смоленский пассаж» корпорации А.Н.Д., входящей в группу «Сафмар» семьи Михаила Гуцериева.

В настоящее время корпорация арендует около 16 000 кв. м в бизнес-парке «Крылатские Холмы», который принадлежит Millhouse Романа Абрамовича. Кроме того, Huawei арендует 110 рабочий мест в коворкинге SOK, говорит один из источников газеты.

Пресс-служба Huawei заявила, что компания на планирует переезд из «Крылатских Холмов». ПСН не подтвердила сделку с «Новоспасским двором». Huawei не направляла запрос о расторжении договора аренды, сообщил представитель Millhouse. Близкий к А.Н.Д. источник подтвердил переговоры.

Как отмечает «Коммерсантъ», поиск офиса связан с масштабным ростом корпорации в России. Представитель Huawei рассказывал в августе, что корпорация планирует почти в 4 раза увеличить персонал российских центров исследований и разработок. До конца 2019 г. компания намерена нанять 500 человек, а в течение пяти лет привлечь еще более 1000 новых специалистов.

Новости СМИ2
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Политика
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Трамп назвал «стратегически интересной» идею покупки Гренландии

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп подтвердил, что обсуждал идею покупки Гренландии у Дании. Об этом он заявил во время пресс-подхода, который транслировала американская телесеть C-Span.

«Мы это обсуждали, не знаю, как об этом стало известно. Дания владеет ею [Гренландией]. Мы хорошие союзники с Данией, мы защищаем ее, как и другие большие части мира. Возникла идея [о покупке Гренландии] — и я сказал: “Определенно я бы это сделал [согласился на покупку Гренландии]”. Стратегически это интересно. И нам было бы это интересно. И мы поговорили об этом немного. Это тема не является номером один в повестке дня», — отметил американский президент.

«По существу, — сказал также Трамп, — это большая сделка в сфере недвижимости. <...> Дании это нанесет большой ущерб — она потеряет почти $700 млн в год».

Об интересе Трампа к покупке Гренландии 16 августа сообщала со ссылкой на источники The Wall Street Journal (WSJ). Идея, отмечала газета, «захватила воображение» американского президента. По данным издания, он неоднократно и с разной степенью серьезности выражал интерес к этому. Власти Гренландии после публикации WSJ заявили, что остров не продается, а датский премьер назвал идею абсурдной, пишет The Guardian.

Гренландия — крупнейший на Земле остров. Территория острова принадлежит Дании, но он обладает широкой автономией. Население Гренландии — 56 000 человек, большая его часть покрыта льдом.

Новости СМИ2
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Политика
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Приставы смогут по sms извещать должников об ограничении выезда из России

Ведомости
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Судебные приставы со следующего года смогут с помощью sms-сообщений извещать должников об ограничении выезда за рубеж и применении других мер принудительного исполнения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство юстиции и Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

Как пояснил Минюст, соответствующие поправки в закон об исполнительном производстве внесены правительством на рассмотрение Госдумы. ФССП добавила, что в случае принятия законопроекта приставы также смогут уведомлять должников через личный кабинет на Едином портале госуслуг.

Согласие лица, участвующего в исполнительном производстве, на извещение через sms должно быть подтверждено распиской, в которой указан номер мобильного телефона, отметили ведомства. Граждане, которые не дадут такого согласия или не укажут телефон, буду уведомлять традиционными способами, в том числе по почте.

Организациям и индивидуальным предпринимателям, ставшим участниками исполнительных производств, извещения смогут отправлять по адресам электронной почты, указанным в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

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Специалисты начали демонтаж аварийно севшего на кукурузное поле самолета

Ведомости
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В самолете «Уральских авиалиний», который совершил аварийную посадку в Подмосковье, начались работы по демонтажу салона и пассажирских кресел. Об этом ТАСС сообщил представитель оперативного штаба по ликвидации последствий авиаинцидента.

По словам собеседника агентства, разрешение на демонтаж самолета дали следователи – они практически завершили работы на месте происшествия. Там также работают специалисты компании Airbus и французского бюро по безопасности гражданской авиации.

Когда все необходимые процедуры будут завершены, самолет эвакуируют с поля. Перед этим специалистам еще предстоит демонтировать двигатели и отстыковать крылья лайнера. Затем он будет погружен на платформу и доставлен на территорию Летно-исследовательского института им. Громова.

Пассажирский Airbus А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» утром 15 августа совершил аварийную посадку на кукурузном поле вблизи аэропорта «Жуковский». Лайнер вылетел в Симферополь, однако сразу после вылета столкнулся со стаей чаек, птицы попали в двигатель, что привело к значительным перебоям в работе авиационной техники. На борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, никто из них не погиб.

Президент Владимир Путин присвоил пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину звания Героев России. Остальные члены экипажа награждены орденами Мужества.

Аварийная посадка самолета рядом с «Жуковским»

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Бизнес
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Авиакомпании возобновили продажу билетов на полеты лайнером Boeing 737 Max

Ведомости
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Авиакомпании возобновили продажу билетов на перелеты самолетом Boeing 737 Max, несмотря на то что лайнер пока официально не допущен к полетам, сообщает The Times. По данным издания, немецкая TUI, американская United Airlines и другие авиакомпании уже запланировали на ноябрь и декабрь 32 600 рейсов с использованием лайнеров Max 8 и Max 9.

Полеты Boeing 737 Max были приостановлены весной в связи с тем, что менее чем за год разбились два самолета этого типа. Первый потерпел крушение в Индонезии в октябре прошлого года, второй – в Эфиопии в марте. В общей сложности в двух авиакатастрофах погибли 346 человек.

Предварительные данные расследования указали на схожесть причин крушения в обоих случаях. Boeing признал, что в самолетах мог произойти сбой в системе MCAS, которая должна была помогать пилотам управлять судном. После второй катастрофы компания обновила программное обеспечение Boeing 737 Max, теперь самолет должен пройти все необходимые испытания.

Авиакатастрофа в Эфиопии

Политика
Новости

Террористы ИГ взяли на себя ответственность за взрыв в Афганистане

Ведомости
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Группа боевиков запрещенной террористической организации «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв на свадьбе в Кабуле, передает Reuters. По заявлению террористов, один из их сторонников сумел проникнуть на торжество и взорвать себя в толпе «неверных».

Жертвами взрыва, по последним данным, стали 63 человека, еще более 180 были ранены. Взрыв произошел вечером 17 августа, его устроил террорист-смертник.

Как ранее сообщало издание The New York Times, взрыв произошел на западе Кабула – в районе, где проживают в основном хазарейцы, которые подвергались гонениям в Афганистане. В последние несколько лет в этом районе неоднократно происходили теракты, атакам подвергались мечети и учебные заведения.

Политика
Новости

В Гонконге прошел крупнейший за последние несколько недель митинг

Ведомости
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В воскресенье в Гонконге под проливным дождем прошел один из крупнейших митингов за последние несколько недель, передает The Wall Street Journal. Сотни тысяч протестующих, одетых в основном во все черное, прошли по одному из самых оживленных торговых районов Гонконга. В отличие от предыдущих протестов эта акция прошла мирно, ее участники выступали против насилия.

В митинге принимали участие более 1,7 млн человек, сообщает издание The South China Post со ссылкой на правозащитников. Демонстранты несли флаги Китая и Гонконга, пели гимн Китая.

Организаторы демонстрации, выступая перед собравшимися, заявили, что они любят как мегаполис, так и всю страну, призвав участников беспорядков ответить, почему они боятся Пекина. Как рассказал один из участников этой демонстрации, он пришел на нее, поскольку считает, что Гонконг с его населением 7,4 млн человек должен жить в мире, а не в беспорядках.

Одновременно с митингом против насилия на противоположной стороне Гонконга собрались участники антиправительственных протестов.

Протесты в Гонконге длятся уже более двух месяцев. Сначала демонстранты требовали, чтобы власти отказались от поправок к закону об экстрадиции. После внесения изменений в закон гонконгские власти получили бы право выдавать материковому Китаю подозреваемых в совершении преступлений. В связи с массовыми протестами рассмотрение этих поправок отложили. Несмотря на это, демонстрации продолжились.

Со временем требования демонстрантов расширились – они начали требовать наказать полицейских, которые применяли против участников протестов чрезмерно жесткие меры, а также отставки властей.

Чем похожи протесты в Гонконге и Москве

Политика
Новости

С активиста Кирилла Жукова сняли обвинение в массовых беспорядках

Ведомости
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Предварительное следствие по делу Кирилла Жукова, который был задержан в ходе несогласованного митинга 27 июля в Москве, завершено. Об этом вечером 17 августа сообщила ТАСС его адвокат Светлана Байтурина.

По словам юриста, следствие исключило из окончательной редакции статью 212 УК о массовых беспорядках. «Сейчас моего подзащитного обвиняют только по ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти)», – сказала Байтурина.

В Москве 27 июля прошла несогласованная акция протеста из-за выборов в Мосгордуму. На ней, по разным данным, были задержаны от 1074 до 1373 человек. После акции Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, фигурантами которого стали более десяти человек.

Жуков обвиняется в том, что он во время акции приподнял забрало шлема у бойца ОМОНа, который стоял в оцеплении. Согласно данным, озвученным в ходе судебных заседаний, ранее обвиняемый проходил срочную службу в Росгвардии.

Кто арестован по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля

Бизнес
Новости

Росавиация пообещала «Победе» улучшить аэродром в новом аэропорту Саратова

Ведомости
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Руководитель Росавиации Александр Нерадько пообещал довести аэродром в новом аэропорту Саратова «Гагарин», который должен открыться 20 августа, до второй или даже до третьей категории ICAO (Международная организация гражданской авиации). Об этом попросил гендиректор «Победы» Андрей Калмыков на совещании, посвященном предстоящему открытию аэропорта.

Первая, вторая или третья категории ICAO присваиваются аэродромам в зависимости от того, каким светосигнальным оборудованием они оснащены и в какую погоду способны принимать самолеты. Аэродромы первой категории (такой сейчас в «Гагарине») могут принимать рейсы только в идеальных погодных условиях. Второй категории – работают в условиях средних осадков. Третьей категории – могут принимать лайнеры даже в условиях нулевой видимости в полностью автоматическом режиме.

«Очень беспокоит, что аэродром в "Гагарине" сертифицирован только по первой категории ICAO. Сейчас XXI век – такой аэропорт должен иметь как минимум вторую категорию», – заявил Калмыков. По его словам, малейший туман будет вынуждать самолеты уходить на запасные аэродромы, что создает огромные неудобства для пассажиров.

«У нас предусмотрены деньги на доведение аэродрома в "Гагарине" до второй, а если потребуется – и до третьей категории», – успокоил Калмыкова руководитель Росавиации. Нерадько заверил, что вторая категория будет присвоена аэродрому летом 2020 г.

В воскресенье «Гагарин» – второй в России аэропорт, построенный с нуля, – принял свой первый рейс. Это был тестовый рейс, его выполняла авиакомпания «Победа». Лоукостер ранее не летал в Саратов, поскольку старый аэропорт города не мог принимать среднемагистральные самолеты, которые использует «Победа».

Вексельберг и Володин в экономклассе «Победы»

Политика
Новости

Яшина задержали на выходе из спецприемника

Ведомости
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Главу совета депутатов Красносельского района Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал административный арест. Об этом политик сообщил в Twitter. «На выходе из спецприемника снова задержан бойцами 2-го оперполка», – написал Яшин около часа дня.

Сотрудник полиции сказал Яшину, что его задерживают за призывы к участию в несогласованных акциях 18–19 августа. В каких именно, полицейский не уточнил. Оппозиция не планировала протесты на эти даты. В Москве 17 августа проходили одиночные пикеты, которые не требуют согласования с властями.

Яшин был отправлен под арест 29 июля, суд назначил ему 10 суток за призывы к несогласованной акции 27 июля. На следующий день суд добавил политику еще 10 суток за организацию несогласованного митинга. Но поскольку сроки административных арестов, назначенные гражданину по разным делам, по закону не суммируются, а исчисляются одновременно, Яшин должен был выйти из спецприемника 8 августа. Однако в этот день суд назначил ему еще 10 суток ареста, срок которого истекал 18 августа.

В Москве с середины июля проходят акции протеста из-за выборов в Мосгордуму. Только две акции из шести были согласованы с властями и проходили на проспекте Сахарова. Две другие – 27 июля и 3 августа – закончились разгоном протестующих и массовыми задержаниями.

«Яблочники», Гудков и Соболь. Кого не пустили на выборы в Мосгордуму

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