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Маркетплейс «Беру» договорился о выдаче заказов в магазинах «Пятерочка»

Маркетплейс «Беру» договорился о партнерстве с X5 Retail Group. Об этом рассказал «Коммерсанту» представитель «Яндекс.Маркета» (совместное предприятие «Яндекса» и Сбербанка, которому принадлежит маркетплейс).

По его словам, покупатели смогут получать заказы в постаматах и на кассах сети магазинов «Пятерочка». На первом этапе посылки можно будет получить более чем в 300 магазинах в 98 городах Центрального федерального округа, а далее планируется запуск выдачи на касса почти 1000 магазинов.

Пресс-служба X5 Retail Group не смогла ответить на вопросы к моменту публикации.

Как уточнил представитель «Яндекс.Маркета», в настоящее время у «Беру» уже 12 000 точек получения заказов, в том числе постаматы и пункты выдачи. Весной компания начала развивать собственную сеть постаматов BoxBot и рассчитывает расширить ее до 4000 к 2024 г.

«Беру» – это совместный проект Сбербанка и «Яндекса». Он был запущен в октябре 2018 г. На момент запуска ассортимент маркетплейса состоял из 25 000 видов товаров. «Яндекс» обещал, что в течение нескольких лет ассортимент увеличится до миллиона позиций. Сейчас на площадке представлены товары от 1000 продавцов, ассортимент составляет более 100 000 товарных наименований. В мае президент Сбербанка Герман Греф рассказывал, что выручка «Беру» превысила 1 млрд руб. в месяц.