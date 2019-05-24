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Выручка маркетплейса «Беру» превысила 1 млрд рублей в месяц

Выручка маркетплейса «Беру» превысила 1 млрд руб. в месяц, заявил президент Сбербанка Герман Греф на годовом собрании акционеров, передает «Интерфакс».

Топ-менеджер рассказал, что в 2018 г. банк совместно с «Яндексом» создал две новые площадки. Одна из них – маркетплейс «Беру». «За полгода с момента запуска "Беру" преодолел планку выручки в 1 млрд руб. в месяц», – отметил Греф.

Сбербанк и «Яндекс» договорились создать на базе «Яндекс.Маркета» совместное предприятие в 2017 г. Госбанк выкупил вновь выпущенные акции «Яндекс.Маркета» за 30 млрд руб. Сделка была закрыта в конце апреля прошлого года, предприятие оценивалось в 60 млрд руб. «Мы хотим построить на базе «Яндекс.Маркета» российский Amazon, и очень надеюсь, что у нас все получится», – говорил Греф. Помимо «Беру» в прошлом году также была запущена тестовая версия сервиса для заказа товаров из заграничных интернет-магазинов Bringly. Официальной датой запуска маркетплейса «Беру» принято считать 24 октября прошлого года.