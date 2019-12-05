Потребление стали в строительстве может вырасти на 30% за 10 лет

Рост до 39 млн т – вполне реальный прогноз на 10 лет, уверен председатель комитета по строительству «Опоры России» Дмитрий Котровский. В соответствии с указом президента доля строительства в ВВП должна расти, к 2024 г. жилищное строительство должно вырасти в два раза, напоминает он: «В такой ситуации будет расти и потребление всех строительных материалов». Однако рост потребления стали будет обеспечен преимущественно инфраструктурным и гражданским строительством, замечает Котровский: в строениях, где находятся люди, использование конструкций из стали пока достаточно ограничено, преимущественно она используется для строительства мостов и прочих фортификационных сооружений. Использование стали в жилищном строительстве пока не так велико, несмотря на активную маркетинговую политику сталелитейных компаний на строительном рынке, говорит он: это попросту вопрос цены. «Конструкции из стали должны быть отлиты и собраны на заводе, их логистика на место строительства объекта сильно увеличивает стоимость конструкции», – поясняет Котровский. Кроме того, использование стали предполагает и некоторые ограничения с точки зрения архитектурной уникальности знаний, говорит он: на заводе можно отлить только деталь определенного типа, что накладывает ограничения на фантазию архитектора.