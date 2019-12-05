Потребление стали в строительстве может вырасти на 30% за 10 лет
К 2030 г. потребление стального проката строительной отраслью в России может вырасти до 39 млн т. Это на 30% выше уровня 2018 г., рассказал в четверг, 5 декабря, заместитель директора по продажам компании «Северсталь» (основной владелец – Алексей Мордашов) Роман Сенаторов. В 2018 г. продажи «Северстали» продукции для строительной отрасли в России составили 4,2 млн т, по прогнозам компании, в 2019 г. они вырастут на 14%, а к 2023 г. – еще на 4% до 5 млн т, приводит данные представитель компании.
На строительство приходится более 50% потребления стали в мире и более 70% – в России. Крупнейшие сталелитейные компании ожидают роста спроса именно в этой отрасли. «Сегодня мы видим сокращение потребления стали в строительстве, но потенциал в отрасли зашит существенный», – говорил в интервью «Ведомостям» генеральный директор «Северстали» Александр Шевелев. Если заявленная правительством инфраструктурная программа будет реализована, она станет мощным драйвером роста для потребления стали, отмечал он. Российский рынок стали растет, но медленно: по некоторым продуктам потребление еще не вернулось даже на уровень до 2013–2014 гг., подчеркивал в интервью «Ведомостям» президент НЛМК Григорий Федоришин. По его мнению, это означает большой потенциал отложенного спроса, причем преимущественно в сегменте строительства. 56% потребления стали в строительной отрасли России приходится на арматуру, указывает «Северсталь».
Крупнейший производитель стальной строительной балки в России – Evraz (принадлежит Роману Абрамовичу и партнерам). В 2018 г. компания произвела 3,69 млн т стальной продукции для строительной отрасли. За первое полугодие 2019 г. потребление строительного проката в России выросло на 12–13% в годовом сравнении, по итогам года рост спроса на фасонный прокат составит около 7%, на балку – 10–13%, приводит данные директор по продажам проектных решений Evraz Наталия Береза. За пять лет потребление строительной балки в России выросло почти на 30% до 900 000 т в 2019 г. Потребность в ней к 2025 г. вырастет почти до 1,5 млн т, говорил «Ведомостям» старший вице-президент Evraz Алексей Иванов, но мощностей по производству балки в стране будет не хватать. Поэтому Evraz направит $180 млн на модернизацию рельсобалочного стана на Нижнетагильском металлургическом комбинате, которая продлится до 2021 г. и позволит увеличить производство балки на 280 000 т.
Потенциал роста потребления стали в строительном комплексе связан с увеличением объемов ввода жилья и доли жилых зданий на металлическом каркасе (в первую очередь в строительстве высотных объектов), говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Однако строительство коммерческих и сельскохозяйственных зданий будет сокращаться, а строительство основных логистических объектов будет завершено к 2023–2024 гг., поэтому возможности роста потребления стали в строительном комплексе на 30% представляются очень амбициозными, сомневается эксперт.
Для достижения такого результата производителям стали необходимо будет инвестировать в развитие металлического строительства: формировать нормативную базу, разрабатывать типовые проекты зданий на металлокаркасе, работать вместе с проектировщиками, говорит Бурмистров.
Рост до 39 млн т – вполне реальный прогноз на 10 лет, уверен председатель комитета по строительству «Опоры России» Дмитрий Котровский. В соответствии с указом президента доля строительства в ВВП должна расти, к 2024 г. жилищное строительство должно вырасти в два раза, напоминает он: «В такой ситуации будет расти и потребление всех строительных материалов». Однако рост потребления стали будет обеспечен преимущественно инфраструктурным и гражданским строительством, замечает Котровский: в строениях, где находятся люди, использование конструкций из стали пока достаточно ограничено, преимущественно она используется для строительства мостов и прочих фортификационных сооружений. Использование стали в жилищном строительстве пока не так велико, несмотря на активную маркетинговую политику сталелитейных компаний на строительном рынке, говорит он: это попросту вопрос цены. «Конструкции из стали должны быть отлиты и собраны на заводе, их логистика на место строительства объекта сильно увеличивает стоимость конструкции», – поясняет Котровский. Кроме того, использование стали предполагает и некоторые ограничения с точки зрения архитектурной уникальности знаний, говорит он: на заводе можно отлить только деталь определенного типа, что накладывает ограничения на фантазию архитектора.