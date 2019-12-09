«Вкусвилл» запустит маркетплейс

Сейчас «Довериум» представляет собой сообщество партнеров «Вкусвилла», которые дают скидки клиентам ритейлера. Это шесть компаний, среди них – клиники, магазин игрушек и др. Они, по словам представителя «Вкусвилла», станут первыми участниками маркетплейса. До конца 2019 г. присоединятся еще три, кто именно – руководитель проекта «Довериум» Юлия Литвинова не раскрыла.