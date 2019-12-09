Бизнес

«Вкусвилл» запустит маркетплейс

Тестирование площадки товаров и услуг начнется до Нового года
Ксения Вирченко
Ксения Вирченко
«Вкусвилл» создаст маркетплейс товаров и услуг «Довериум» /Андрей Гордеев / Ведомости

Сеть магазинов «Вкусвилл» создаст маркетплейс товаров и услуг «Довериум», рассказал «Ведомостям» представитель компании. Тестирование платформы начнется в декабре 2019 г.

Сейчас «Довериум» представляет собой сообщество партнеров «Вкусвилла», которые дают скидки клиентам ритейлера. Это шесть компаний, среди них – клиники, магазин игрушек и др. Они, по словам представителя «Вкусвилла», станут первыми участниками маркетплейса. До конца 2019 г. присоединятся еще три, кто именно – руководитель проекта «Довериум» Юлия Литвинова не раскрыла.

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