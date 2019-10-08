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В магазинах «Вкусвилл» откроются аптеки

Сеть магазинов «Вкусвилл» планирует открыть на своих площадках аптеки дальневосточной компании «Монастырев». Об этом «Коммерсанту» сообщил источник на фармацевтическом рынке.

Эту информацию подтвердили во «Вкусвилле». На первом этапе стороны рассчитывают открыть на площадях сети девять точек в Москве, рассказала продакт-менеджер «Вкусвилла» Наталья Петрыкина. По ее словам, первые объекты должны заработать до конца 2019 г., а далее проект может быть расшириться и выйти в регионы.

Первые аптеки разместятся на площади до 20 кв. м, отметила Петрыкина. Объем инвестиций со стороны «Вкусвилла» пока не определен.

В «Монастыреве» на запрос «Коммерсанта» не ответили. Компания основана во Владивостоке бизнесменом Александром Монстыревым. По собственным данным, она работает в Приморское крае, Хабаровске, Новосибириске. В первом полугодии 2019 г. сеть насчитывала 48 точек, свидетельствуют данные DSM Group.

«Вкусвилл» начнет открывать аптеки вслед за X5 Retail и «Азбукой вкуса». На площадях первой («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») работают аптеки «А-мега» и «Да, здоров» Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова. Аптеки Marathon работают и в магазинах «Азбука вкуса» под брендом «Азбука Life». «Азбука вкуса» сотрудничает и с аптеками ГК «Эркафарм» (бренд «Доктор Столетов»).

«Вкусвилл» — розничная продовольственная сеть, первый магазин которой открылся в 2009 г. в Москве. 12,6% ООО «Вкусвилл» принадлежит фондам Baring Vostok, 1,76% — основателю сети Андрею Кривенко, 86,08% через ООО «Проект “Избенка”» и АО «Эволюционная сеть» владеет Евгений Лисицын, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. В сентябре Кривенко рассказал, что сеть рассматривает возможность открыть магазины за рубежом, среди возможных стран — Франция, Нидерланды и Китай.