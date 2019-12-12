Российские башни для ветряных станций купит Siemens Gamesa

Завод по производству стальных башен для ветроустановок был запущен в декабре 2018 г. Общие инвестиции в завод составили около 1 млрд руб. Это первое такое производство в России. Башни производятся по лицензии Windar Renovables. Проектная производственная мощность предприятия составляет до 300 МВт в год. Ожидается, что оно достигнет этого уровня до конца 2020 г. За первый год работы предприятие выпустило более 80 башен для российского Vestas.