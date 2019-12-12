Бизнес

Российские башни для ветряных станций купит Siemens Gamesa

Их поставит первый завод в стране, принадлежащий «Роснано», «Северстали» и Windar
Елена Вавина
Елена Вавина
Siemens Gamesa производит ветроустановки, строит ветропарки /Siemens Gamesa Renewable Energy

Таганрогская компания «Башни ВРС» (51% у испанской Windar Renovables S. L. и по 24,5% у «Роснано» и «Северстали») изготовит 95 башен для ветроустановок Siemens Gamesa. Первая башня будет передана заказчику 12 декабря, рассказал «Ведомостям» представитель «Роснано».

Завод по производству стальных башен для ветроустановок был запущен в декабре 2018 г. Общие инвестиции в завод составили около 1 млрд руб. Это первое такое производство в России. Башни производятся по лицензии Windar Renovables. Проектная производственная мощность предприятия составляет до 300 МВт в год. Ожидается, что оно достигнет этого уровня до конца 2020 г. За первый год работы предприятие выпустило более 80 башен для российского Vestas.

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