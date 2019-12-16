Комитет Госдумы рекомендовал принять спорный проект о виноделии без поправок
Комитет Госдумы по экономической политике и предпринимательству рекомендовал принять законопроект «О виноградарстве и виноделии» во втором чтении без существенных изменений, сообщил «Интерфакс».
Необходимые корректировки предлагается вносить в закон уже после того, как он будет принят, объяснил «Ведомостям» председатель комитета Сергей Жигарев. На это у депутатов будет полгода: закон вступит в действие через 180 дней после официального опубликования.
Жигарев объяснил спешку тем, что без него не заработает новый налоговый режим для отрасли. С 1 января вступают в силу поправки в Налоговый кодекс, которые вводят новые ставки акцизов на вино, относят виноград и виноматериалы к подакцизной продукции, устанавливают налоговый вычет для производителей вина из винограда с повышающим коэффициентом. Они не смогут работать, если базовый закон сейчас не принять, объяснил Жигарев. Второе и третье чтения состоятся 17 и 18 декабря, добавил он. Соавтор законопроекта Геннадий Онищенко отказался от комментариев. «Ведомости» направили запрос в Минфин.
Закон должен стать основным документом для виноградарей и виноделов. Его в октябре внесла группа депутатов включая Геннадия Онищенко и руководителей фракций «Единая Россия» и ЛДПР Сергея Неверова и Владимира Жириновского. Проект предусматривает особую поддержку производителям вина, сделанного на 100% из российского винограда. Для него придуман специальный термин «вино России» – его предлагается указывать при продаже. Виноградосодержащие напитки (состоят из вина и добавок) должны содержать на этикетке фразу «Не является вином». Также он запрещает использовать для производства вина импортный виноград, вино, сусло, а также смешивание российского и импортного вина. Еще одно новшество – наделить российские органы власти полномочиями контролировать соответствие технологий производства импортной продукции российским стандартам.
К законопроекту было много вопросов. Минфин и правительство отмечали несоответствие понятий закона принятому техническому регламенту для стран ЕАЭС, который вступает в силу с 9 января 2021 г. Об этом же писало и государственно-правовое управление (ГПУ) президента России. ГПУ отмечало, что положения законопроекта о видах, категориях, особенностях производства не могут рассматриваться как обязательные, а положения законопроекта – быть приоритетнее права ЕАЭС. Сейчас в регламенте нет терминов «вино России», как и запрета на применения импортных виноматериалов, смешивания их с российскими и др.
В такой редакции он не сможет применяться в должной мере, заметил замдиректора департамента налоговой и таможенной политики Минфина Александр Коробутов (его цитирует «Интерфакс»). По его словам, некоторые положения причинят вред действующим виноделам.
Норма о виноматериалах обеспокоила крупнейшего импортера – компанию «Игристые вина». Это фатально скажется на бизнесе, говорил гендиректор компании Юрий Дудко: если решено будет отказаться от использования импортных виноматериалов, то компания будет вынуждена разместить производство за рубежом. Вводить такие запреты несвоевременно, в стране дефицит собственного сырья, говорил гендиректор «Абрау-Дюрсо» Владимир Масловский. Сейчас в России из собственного винограда выпускается только треть вина, еще 40% приходится на импортное бутилированное вино и около трети – это вино из импортного виноматериала, по данным Союза виноградарей и виноделов.
По словам Жигарева, к новому законопроекту о виноделии поступило множество поправок, при этом осталось два рабочих дня, согласовать их в такие сроки невозможно. Поскольку он вступает в силу через 180 дней, будет время внести необходимые изменения. Работу над поправками планируется завершить до 1 марта, заметил он.