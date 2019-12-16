Комитет Госдумы рекомендовал принять спорный проект о виноделии без поправок

К законопроекту было много вопросов. Минфин и правительство отмечали несоответствие понятий закона принятому техническому регламенту для стран ЕАЭС, который вступает в силу с 9 января 2021 г. Об этом же писало и государственно-правовое управление (ГПУ) президента России. ГПУ отмечало, что положения законопроекта о видах, категориях, особенностях производства не могут рассматриваться как обязательные, а положения законопроекта – быть приоритетнее права ЕАЭС. Сейчас в регламенте нет терминов «вино России», как и запрета на применения импортных виноматериалов, смешивания их с российскими и др.