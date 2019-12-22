СМИ сообщили о контракте «Газпрома» с пятью украинскими компаниями
Несколько украинских предприятий заключили прямые контракты с «Газпромом» на поставку газа с 1 января 2020 г., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник на рынке. Названия компаний и возможные объемы поставки собеседник агентства не уточнил. Об этом также пишет украинский портал Liga.net, ссылаясь на источник. По его данным, речь идет о контракте с пятью компаниями.
Украина прекратила закупать газ у России в ноябре 2015 г. Вместо этого она закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше.
В пятницу, 20 декабря, Россия и Украина подписали протокол о сотрудничестве в газовой сфере. В частности, они принципиально договорились о возможности возобновления прямых поставок российского газа на Украину, следует из протокола. Цена российского газа в этом случае будет рассчитываться «на базе цены европейского хаба (NCG) за исключением обоснованной скидки с учетом объемов таких поставок». По словам вице-премьера Дмитрия Козака, курирующего ТЭК, переговоры о прямых поставках могут начаться после новогодних каникул.
Кроме того, стороны урегулировали судебные претензии и в ближайшее время подпишут соответствующее соглашение. Согласно договоренностям, «Газпром» выплатит украинской стороне $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража. «Нафтогаз» в свою очередь отзовет остальные иски.
Также до конца года российская и украинская компании планируют подписать новый пятилетний контракт на транзит газа в Европу. «Газпром» будет транзитировать через Украину 65 млрд кубометров газа в 2020 г. и по 40 кубометров в 2021–2024 гг. при условии конкурентного тарифа.
Летом председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что компания готова начать переговоры о прямых поставках газа украинским предприятиям. По его словам, в случае заключения контракта цена для конечного потребителя на Украине будет на 25% ниже, чем по реверсу.