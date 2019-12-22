СМИ сообщили о контракте «Газпрома» с пятью украинскими компаниями

Несколько украинских предприятий заключили прямые контракты с «Газпромом» на поставку газа с 1 января 2020 г., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник на рынке. Названия компаний и возможные объемы поставки собеседник агентства не уточнил. Об этом также пишет украинский портал Liga.net, ссылаясь на источник. По его данным, речь идет о контракте с пятью компаниями.