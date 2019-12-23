Бизнес

«Газпром энергохолдинг» купил производителя газовых турбин

«Дочка» «Газпрома» хочет стать крупным игроком на рынке энергетического машиностроения
Елена Вавина
«РЭП холдинг» производит энергетическое оборудование для газовой, нефтяной, металлургической и химической промышленности и энергетики, включая газовые турбины /«РЭП холдинг»

«Газпром энергохолдинг» купил 100% производителя энергетического оборудования «РЭП холдинг» (80% принадлежало Газпромбанку), сообщил в понедельник представитель «Газпром энергохолдинга». Также покупателю достались 100% «Невского завода» и 51% «Электропульт-системы», входящих в «РЭП холдинг», а «Завод Электропульт» по соглашению сторон не вошел в периметр сделки и остался под контролем прежних акционеров.

Покупателем выступила «дочка» энергохолдинга «ГЭХ индустриальные активы», также в сделке участвовали «ГПБ развитие активов», входящая в Газпромбанк, а также «ОГК-2» и «Мосэнерго», предоставившие финансирование для реструктуризации долгов «РЭП холдинга».

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«РЭП холдинг» производит энергетическое оборудование для газовой, нефтяной, металлургической и химической промышленности и энергетики, включая газовые турбины мощностью от 16 до 32 МВт по лицензии General Electric. В июне компания подписала соглашение с итальянской Ansaldo Energia о создании совместного предприятия по производству, ремонту и сервису больших газовых и паровых турбин. Планировалось, что новое предприятие будет выпускать три модели газовых турбин Ansaldo Energia мощностью от 70 до 340 МВт и две модели паровых турбин мощностью от 40 до 350 МВт. Также «РЭП холдинг» намеревался совместно с итальянской Nuovo Pignone International S.r.l. разработать газовую турбину 120 МВт и локализовать ее производство в России.

Сейчас газовые турбины большой мощности в России производит только «Сименс технологии газовых турбин» (совместное предприятие немецкой Siemens и «Силовых машин» Алексея Мордашова). ГЭХ ведет переговоры о выкупе доли «Силовых машин» в этом предприятии, писал в марте «Коммерсантъ». Гендиректор Siemens в России Александр Либеров говорил, что такие переговоры не ведутся. Спрос на газовые турбины может обеспечить программа модернизации энергетики, запущенная в этом году. Однако для участия в программе инвесторы при обновлении энергомощностей должны закупать локализованное оборудование. О намерении повысить уровень локализации говорит Siemens, американская General Electric ведет переговоры о создании совместного предприятия с «Интер РАО». А «Силовые машины» заявляют о намерении разработать собственные газовые турбины.

«Газпром энергохолдинг» реализует новую стратегию «Газпрома» в электроэнергетике, диверсифицирует деятельность за счет выхода в новые сегменты и становится крупным игроком на рынке энергетического машиностроения, сказал через представителя генеральный директор «Газпром энергохолдинга» Денис Федоров: «На площадках «РЭП холдинга» – надежного многолетнего партнера «Газпрома» – мы будем осуществлять развитие производства оборудования как для газотранспортных систем, так и для использования на электроэнергетических предприятиях, что позволит получить синергетический эффект, в том числе за счет повышения эффективности взаимодействия изготовителя и заказчика и мер по дальнейшей локализации производства».

Сделка стала возможна благодаря усилиям Газпромбанка, «Газпрома», «РЭП холдинга» и «ГПБ развитие активов» по повышению эффективности работы предприятия,  улучшению его финансовых показателей, увеличению производственных мощностей и развитию линейки производимой продукции, отметил заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров (его слова передала пресс-служба).

Стороны не раскрывают сумму сделки, однако два человека, знакомые с ходом переговоров, рассказали «Ведомостям», что участники обсуждали сумму в 52,7 млрд руб. Из них 10 млрд руб. – 100% «РЭП холдинга», 42,7 млрд руб. – права требования Газпромбанка к «РЭП холдингу», которые покупатель будет выплачивать в течение трех лет. Представители Газпромбанка, «Газпром энергохолдинга» отказались комментировать эту информацию. «Ведомости» ожидают комментария «РЭП холдинга».

На фоне роста портфеля заказов выручка «РЭП холдинга» увеличилась в 2018 г. до 23,2 млрд руб., операционная прибыль достигла 820 млн руб., а оценка EBITDA может составлять 1 млрд руб., рассказал старший директор АКРА Максим Худалов. Учитывая большой портфель заказов от газовой отрасли, оценка стоимости акций в 10 млрд руб. выглядит обоснованной, а права требования, вероятно, включают в себя долговые обязательства холдинга перед банком, считает Худалов: «С учетом потенциала производства мощных газовых турбин в СП с Ansaldo Energia мощностью от 70 до 340 МВт, которые могут решить проблему отсутствия отечественного производства мощных газотурбинных установок, а также способствовать сокращению выбросов парниковых газов энергосистемой России путем частичной замены старых электростанций, работающих на угле, новыми, использующими мощные газовые турбины, сделка выглядит вполне обоснованной».

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