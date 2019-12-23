«Газпром энергохолдинг» купил производителя газовых турбин

Сейчас газовые турбины большой мощности в России производит только «Сименс технологии газовых турбин» (совместное предприятие немецкой Siemens и «Силовых машин» Алексея Мордашова). ГЭХ ведет переговоры о выкупе доли «Силовых машин» в этом предприятии, писал в марте «Коммерсантъ». Гендиректор Siemens в России Александр Либеров говорил, что такие переговоры не ведутся. Спрос на газовые турбины может обеспечить программа модернизации энергетики, запущенная в этом году. Однако для участия в программе инвесторы при обновлении энергомощностей должны закупать локализованное оборудование. О намерении повысить уровень локализации говорит Siemens, американская General Electric ведет переговоры о создании совместного предприятия с «Интер РАО». А «Силовые машины» заявляют о намерении разработать собственные газовые турбины.