Инвестиции в энергосбережение в России выросли на четверть
В 2018 г. инвестиции в энергосбережение в России составили 188 млрд. руб., что на 26% больше, чем в 2017 и 2016 гг. Однако этих средств недостаточно. Энергоемкость российской экономики не снижается вот уже четыре года. Всего за последние 10 лет она снизилась на 9%. Информация об этом содержится в докладе Минэкономразвития, представленном в четверг.
В 2008 г. правительство планировало на 40% снизить энергоемкость экономики к 2020 г., однако в министерстве считают, что нынешний темп позволит достичь этого показателя только в 2043 г.
Это произошло из-за роста сырьевой части экономики и спроса на энергоресурсы, но внедрение технологий энергосбережения сдерживало их потребление, рассказал заместитель министра экономического развития Михаил Расстригин. По его словам, за последние три года технологии энергоэффективности позволили российским компаниям сэкономить 340 млрд руб.
В 2019 г. домовыми приборами учета был оснащен только 61% многоквартирных домов, хотя программа должна была завершиться еще в 2012 г. Только 3636 многоквартирных домов, или 27% от введенных в 2018 г., имеют повышенный класс энергоэффективности. Более половины всех существующих в стране домов потребляют вдвое больше энергии по сравнению с их современными аналогами.
Энергоемкость российского ВВП на 46% выше мирового уровня. Экономика России обладает серьезным потенциалом энергосбережения – его реализация позволит высвободить ископаемое топливо для экспорта, «озеленить» баланс потребляемой энергии, сократить выбросы в атмосферу и повысить качество жизни, говорится в отчете. Повысить энергоэффективность можно с помощью современных технологий, считают в министерстве. Например, за счет парогазовых установок на ТЭС, установок комбинированной выработки электричества и тепла, электрификации и газификации транспорта, современных энергоэффективных зданий и современных приборов учета потребления энергоресурсов.
Основные усилия нужно прикладывать в секторах, которые потребляют наибольшее количество энергии, сказал Расстригин: «Большая часть нашего энергобаланса – это газ – 60%. Большая его доля потребляется в энергетике, и, например, очень важно скорейшее внедрение газотурбинных технологий в большой энергетике. Если на всех электростанциях, которые потребляют газ, поставить парогазовую установку, мы можем сэкономить около трети потребляемого газа».