Инвестиции в энергосбережение в России выросли на четверть

В 2018 г. инвестиции в энергосбережение в России составили 188 млрд. руб., что на 26% больше, чем в 2017 и 2016 гг. Однако этих средств недостаточно. Энергоемкость российской экономики не снижается вот уже четыре года. Всего за последние 10 лет она снизилась на 9%. Информация об этом содержится в докладе Минэкономразвития, представленном в четверг.