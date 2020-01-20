Wizz Air вводит прямые рейсы из Санкт-Петербурга в четыре европейских города
Летом один из крупнейших европейских лоукостеров – венгерская Wizz Air запустит первые прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Европу в режиме открытого неба. В июне стартуют полеты в Братиславу (4 раза в неделю) и Вильнюс (2 раза в неделю), с июля – в Бухарест и Софию (по 3 раза в неделю), сообщила компания. Все эти направления будут уникальными, напрямую в эти города из Санкт-Петербурга никто не летает.
Сейчас Wizz Air летает из «Пулково» в Будапешт, а ее английская «дочка» Wizz Air UK – в Лондон. Введенный в январе в Санкт-Петербурге режим открытого неба позволит иностранным авиакомпаниям летать в этот город не только из страны своей регистрации.
На сайте Wizz Air сообщается, что минимальная цена билетов по новым направлениям составит 30 евро в одну сторону. Правда, уже 20 января билеты по такой цене были доступны только в Вильнюс, в Софию они стоят минимум 40 евро, в Братиславу и Бухарест – от 70 евро.
Минтранс России установил открытое небо в Санкт-Петербурге для полетов из 30 европейских стран, заявки всех перевозчиков на рейсы по всем направлениям чиновники рассматривают в индивидуальном порядке. На пресс-конференции в Санкт-Петербурге 20 января гендиректор Wizz Air Джозеф Варади рассказал, что четыре города выбраны первыми потому, что авиационные власти этих стран проявили максимальную заинтересованность и быстро одобрили полеты из своих столиц в Санкт-Петербург. Варади заявил, что, если опыт будет успешным и на перелеты из Санкт-Петербурга будет спрос, Wizz Air готова запускать новые маршруты. Придя в свое время в Вену и Тель-Авив, компания за 3–4 года открыла полеты из каждого города примерно по 40 направлениям, добавил он.
Открытое небо Минтранс по просьбе российских авиакомпаний установил с ограничениями: в рамках этого режима нельзя летать в те города, куда уже летают из Санкт-Петербурга российские перевозчики. Поэтому для прямых перелетов будут закрыты Вена, Лондон, Милан, Рим, Париж, Ницца, Прага, Ларнака, Пафос, Барселона, Малага, Берлин, Дюссельдорф, Гамбург и Мюнхен. Также закрыты для полетов города ярко выраженного выездного туризма для россиян, например болгарские Бургас и Варна.
У «Пулково» «беспрецедентные условия для развития международного авиационного хаба», заявил гендиректор компании «Воздушные ворота Северной столицы» (концессионер «Пулково») Леонид Сергеев, – открытое небо и электронные визы для въезда в Петербург и Ленинградскую область. С 1 ноября для граждан 53 стран введена электронная виза при полетах в Санкт-Петербург. Вместе с открытым небом это должно помочь развитию въездного туризма. Но Wizz Air делает ставку прежде всего на выездной российский туризм. Новые рейсы позволят российским путешественникам посетить Бухарест, Софию, Вильнюс и Братиславу, говорится в релизе компании.
«Естественно, жители Санкт-Петербурга и области способны генерировать серьезный трафик в эти города, но будет и встречный поток иностранных туристов», – уверен директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Появление прямых рейсов заберет пассажиров у российских авиакомпаний, которые предлагают полеты в Европу через Москву, прежде всего у «Аэрофлота», добавляет Пантелеев.
Предложение «Аэрофлота» в эти города трансфером через «Шереметьево» выглядит хуже. Все пересадки занимают минимум 2 часа, цена в одну сторону летом составляет примерно 170 евро в Софию (против 70 евро у Wizz Air), в Вильнюс – около 150 евро (против 30), в Бухарест – около 165 евро (против 70). Впрочем, российские компании смогут пойти по стопам европейских лоукостеров, уверен Пантелеев. «Когда Wizz Air раскатает эти направления, полеты по ним с целью отобрать часть пассажиров могут начать российские авиакомпании. Ведущие европейские лоукостеры очень эффективны, но у наших перевозчиков есть преимущества в виде рублевых расходов на зарплаты, более дешевое обслуживание в российских аэропортах и низкие ставки аэронавигационных сборов», – указывает эксперт.