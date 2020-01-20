Wizz Air вводит прямые рейсы из Санкт-Петербурга в четыре европейских города

Минтранс России установил открытое небо в Санкт-Петербурге для полетов из 30 европейских стран, заявки всех перевозчиков на рейсы по всем направлениям чиновники рассматривают в индивидуальном порядке. На пресс-конференции в Санкт-Петербурге 20 января гендиректор Wizz Air Джозеф Варади рассказал, что четыре города выбраны первыми потому, что авиационные власти этих стран проявили максимальную заинтересованность и быстро одобрили полеты из своих столиц в Санкт-Петербург. Варади заявил, что, если опыт будет успешным и на перелеты из Санкт-Петербурга будет спрос, Wizz Air готова запускать новые маршруты. Придя в свое время в Вену и Тель-Авив, компания за 3–4 года открыла полеты из каждого города примерно по 40 направлениям, добавил он.