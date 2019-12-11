Лоукостер Wizzair просит разрешения на новые маршруты из Санкт-Петербурга

При этом к полетам допускаются только компании, зарегистрированные в этих странах. Так, Wizzair летает из Будапешта в Москву (также из Дебрецена), Санкт-Петербург и Казань. А поскольку у нее есть «дочка» в Великобритании, то во все три российские города у нее есть рейсы из Лондона. В частности, из аэропорта Санкт-Петербурга «Пулково» в Будапешт до конца года у компании 5 рейсов в неделю, в Лондон – 7. Но это далеко не самые востребованные направления из России. Режим открытого неба эти ограничения снимет.