Лоукостер Wizzair просит разрешения на новые маршруты из Санкт-Петербурга
Первая заявка на полеты в Санкт-Петербург в режиме открытого неба пришла от венгерского лоукостера Wizzair. Авиакомпания запрашивает несколько направлений. Минтранс России изучит их и примет решения по каждой стране, рассказал замминистра транспорта Александр Юрчик. Города, из которых хочет летать в Санкт-Петербург Wizzair, он не назвал.
Режим открытого неба позволит европейским авиакомпаниям серьезно увеличить количество рейсов по направлению в Санкт-Петербург. Сейчас полеты между Россией и другими странами регулируются двусторонними соглашениями. Они устроены по принципу паритета. В соглашениях оговариваются города двух стран, между которыми возможны полеты, а также допустимая частота полетов и перевозчиков с каждой стороны.
При этом к полетам допускаются только компании, зарегистрированные в этих странах. Так, Wizzair летает из Будапешта в Москву (также из Дебрецена), Санкт-Петербург и Казань. А поскольку у нее есть «дочка» в Великобритании, то во все три российские города у нее есть рейсы из Лондона. В частности, из аэропорта Санкт-Петербурга «Пулково» в Будапешт до конца года у компании 5 рейсов в неделю, в Лондон – 7. Но это далеко не самые востребованные направления из России. Режим открытого неба эти ограничения снимет.
Введение открытого неба в Санкт-Петербурге лоббирует банк ВТБ, совладелец компании-концессионера «Пулково» – «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС). Правительство осенью дало Минтрансу поручение рассмотреть этот вопрос.
ВВСС просило Минтранс ввести открытое небо для полетов из 33 стран Европы, рассчитывая, что три крупнейших европейских лоукостера – Ryanair, easyjet и Wizzair – добавят аэропорту к 2025 г. 5,9 млн пассажиров. Минтранс намерен принимать решения исходя из заявок самих авиакомпаний.
Впрочем, режим открытого неба предполагается ввести со множеством оговорок. «Чтобы открытое небо для полетов из одобренной Россией страны заработало, этот режим должен одобрить также минтранс соответствующего государства», – рассказал Юрчик. Те страны, чьи национальные перевозчики могут пострадать от лоукостеров, могут не одобрить режим, уверен сотрудник крупной авиакомпании.
При этом режим открытого неба предполагается ввести только для европейских авиакомпаний. Для российских он действовать не будет, уверен Юрчик. Авиавласти других стран в этом не идут нам навстречу, добавил он.
Российские авиакомпании выступают против режима открытого неба в «Пулково». Они опасаются, что приход европейских лоукостеров нанесет им ущерб и вынудит сократить полеты из Санкт-Петербурга.
Российские авиакомпании согласны на открытое небо с серьезным ограничением: они предлагают разрешить полеты в таком режиме только в те населенные пункты Европы, которые расположены не ближе 200 км к городам, куда уже летают российские авиакомпании из «Пулково». Это сделает невозможным полеты по открытому небу в крупнейшие города Германии, Франции, Испании, Италии. Минтранс поддерживает эти ограничения, говорили два человека, близких к министерству.
Представитель ВВСС от комментариев отказался. «Ведомости» ожидают ответа от его коллеги из Wizzair.