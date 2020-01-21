Белоруссия хочет снизить импорт российской нефти на 60–70%

С 1 января 2020 г. поставки прекратились, так как российские компании не смогли заключить контракт с государственным «Белнефтехимом» – стороны не смогли договориться о стоимости сырья. Белоруссия добивается отмены премии (около $10 в 2019 г.) к цене беспошлинных поставок, объясняя это подорожанием сырья из-за изменения системы налогообложения нефтяной отрасли в России (так называемый налоговый маневр). В 2017 г. российское правительство решило, что экспортная пошлина к 2024 г. будет поэтапно обнулена, при этом пропорционально увеличатся поступления от налога на добычу полезных ископаемых. В результате российский бюджет будет получать доход от добычи нефти, а не факта ее экспорта. Для Минска это означает увеличение цены российской нефти и потерю доходов от ее реэкспорта.