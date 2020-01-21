Белоруссия хочет снизить импорт российской нефти на 60–70%
Белоруссия планирует снизить импорт нефти из России до 30–40% от своих потребностей, заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко. Его слова передает госагентство «БелТА».
«Действительно, сейчас в полном объеме альтернативы нет поставкам российской нефти. Но, как мы договаривались, диверсифицироваться нам надо. Надо идти к тому, что 30–40% нефти мы будем покупать в Российской Федерации. Процентов 30 мы должны с Балтики завозить и процентов 30 через Украину – проверенный уже путь», – сказал Лукашенко.
Причем за пределами России Белоруссия намерена закупить нефть по мировым ценам, сказал Лукашенко.
«Мы должны на практике посмотреть, во что это выльется. А так братья с востока пугают, что это будет очень дорого. Мы также, не посчитав, не попробовав, думаем, что мы не справимся. Поэтому принято решение закупить, будь то азербайджанскую, саудовскую, норвежскую, американскую – не важно какую нефть, – по мировым ценам», – сказал Лукашенко.
Сейчас единственным поставщиком нефти в республику остается Россия. Всего в год по трубопроводу «Дружба» в Белоруссию и далее транзитом в страны Европы отечественные компании поставляют около 50 млн т, из которых 24 млн т беспошлинно получает Минск. При условии равномерности поставок в течение года только в 2019 г. отсутствие пошлины в цене закупаемой нефти дало Белоруссии экономию около $1,67 млрд. 18 млн т страна перерабатывает на своих НПЗ, оставшуюся часть нефти экспортирует, при этом пошлину (около $418 млн в 2019 г.) Минск забирает себе.
С 1 января 2020 г. поставки прекратились, так как российские компании не смогли заключить контракт с государственным «Белнефтехимом» – стороны не смогли договориться о стоимости сырья. Белоруссия добивается отмены премии (около $10 в 2019 г.) к цене беспошлинных поставок, объясняя это подорожанием сырья из-за изменения системы налогообложения нефтяной отрасли в России (так называемый налоговый маневр). В 2017 г. российское правительство решило, что экспортная пошлина к 2024 г. будет поэтапно обнулена, при этом пропорционально увеличатся поступления от налога на добычу полезных ископаемых. В результате российский бюджет будет получать доход от добычи нефти, а не факта ее экспорта. Для Минска это означает увеличение цены российской нефти и потерю доходов от ее реэкспорта.
«Экономические условия, в которых мы вынуждены работать, усложняются. Из-за введения Российской Федерацией налогового маневра неизбежно снижаются доходы республиканского бюджета, ухудшается эффективность работы наших нефтеперерабатывающих заводов. НПЗ столкнулись с проблемой финансирования текущей деятельности и, что немаловажно, своих инвестиционных программ, направленных на развитие производства», – комментировал Лукашенко.
Белорусская сторона требует уменьшить стоимость поставок нефти, убрав из цены экспортную премию. 31 декабря Лукашенко распорядился в ближайшие дни начать импорт нефти от альтернативных поставщиков. «Речь идет о поставках нефти железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода «Дружба», – говорил Лукашенко.
Белоруссия направила коммерческие предложения о покупке нефти на Украину, в Польшу, Казахстан, Азербайджан и страны Балтии, сказал 14 января первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой. В понедельник Белорусская нефтяная компания купила 80 000 т нефти норвежской Johan Sverdrup для НПЗ «Нафтан». 22 января нефть должны поставить в литовский порт Клайпеда. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс сообщил во вторник, что в начале февраля планирует посетить Минск и предложить Белоруссии альтернативу российским нефти и газу. «Мы заинтересованы в том, чтобы Беларусь диверсифицировала источники поставок энергоносителей, и один из таких примеров – использование Клайпедского порта и «Литовских железных дорог». Если будет интерес, то можно будет также рассмотреть и вопросы поставок газа», – сказал Линкявичюс (цитата по «Интерфаксу»).
Председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков говорил, что у страны уже есть «практически готовые контракты» на поставку нефти, альтернативной российской. «Это касается не только самой нефти, но и логистических каналов ее поступления – будет не по портам или железной дороге, это будут уже другие направления», – говорил он.
О готовности поставлять нефть в Белоруссию говорили также Латвия и Азербайджан. Из российских компаний продавать нефть в Белоруссию без премии к цене согласилась только группа «Сафмар» Михаила Гуцериева, в январе она должна поставить в страну 750 000 т нефти, или около 50% от среднемесячного объема переработки в республике.
Белоруссия уже не первый раз пробует найти альтернативу российским поставкам нефти. Ранее она пыталась закупать сырье в Венесуэле, Казахстане, Иране, но это было невыгодно. Собственная добыча в стране колеблется на уровне около 1,7 млн т в год. Пока белорусские НПЗ работают с минимальной загрузкой, обеспечивая топливом только внутренний рынок.
«Ведомости» ожидают комментариев «Белнефтехима» и Минэнерго.
При условии, что Россия будет готова поставлять в Белоруссию необходимые объемы нефти, она является наиболее выгодным поставщиком, с которым другие страны не смогут выдержать ценовой конкуренции, считает руководитель международной практики KPMG по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Антон Усов. Поэтому сценарий, при котором Белоруссия откажется от российской нефти в пользу сырья из других стран, он считает маловероятным – по крайней мере до 2025 г., когда закончится налоговый маневр. «Далее возникает вопрос о стоимости логистики, которая, вероятно, будет дороже поставок трубопроводным транспортом», – говорит Усов.