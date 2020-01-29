«Норникель» пытается не допустить резкого роста цен на палладий
«Норникель» планирует увеличить продажи палладия в слитках инвестиционного качества вместо порошков, которые используются промышленными потребителями. Это должно снизить дефицит на рынке металла и волатильность цен, передало Bloomberg со ссылкой на директора департамента маркетинга компании Антона Берлина. «Норникель» в 2020 г. поставит дополнительные 96 000 унций палладия в слитках из своих запасов, добавил топ-менеджер.
«Норникель» – крупнейший в мире производитель палладия: на него приходится 39% глобального производства. 34,6% акций компании контролирует через структуры «Интерроса» ее президент Владимир Потанин.
В этом году компания планирует произвести 2,73 млн унций. Какая доля будет продана в слитках, Берлин не уточнил. По оценкам старшего директора АКРА Максима Худалова, ранее порядка 10% продаж компании приходилось на палладий в слитках. Очевидно, что выпуск палладия в слитках будет расти: 96 000 унций недостаточно, чтобы снять ажиотаж на рынке, подчеркивает аналитик Raiffeisenbank Ирина Ализаровская. Сам «Норникель» прогнозирует, что глобальный дефицит палладия в этом году может составить 500 000 унций.