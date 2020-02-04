«Русгидро» ввела в эксплуатацию ГЭС в Северной Осетии

Зарамагская ГЭС-1 построена за 35,3 млрд руб. по договорам предоставления мощности (ДПМ), которые гарантируют возврат инвестиций через повышенные платежи потребителей. По ДПМ станция должна была быть построена в декабре 2018 г. За каждый месяц просрочки «Русгидро» заплатила 42,2 млн руб., еще 20 млн руб. компания может заплатить за январь 2020 г., говорит Скляр: «Мы оцениваем ежегодную выручку станции на уровне 9,8 млрд руб., из них 8,3 млрд руб. – ДПМ-платеж, остальное – продажа электроэнергии на рынке на сутки вперед».