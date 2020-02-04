«Русгидро» ввела в эксплуатацию ГЭС в Северной Осетии
«Русгидро» во вторник, 4 февраля, ввела в эксплуатацию Зарамагскую ГЭС-1 в Республике Северная Осетия – Алания. Мощность станции – 346 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии составит 842 млн кВт ч.
«Русгдиро» объединяет более 60 гидроэлектростанций в России (самая крупная – Саяно-Шушенская в Хакасии 6400 МВт), тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке.
Зарамагская ГЭС-1 стала третьей по мощности ГЭС на Северном Кавказе, после Чиркейской и Ирганайской ГЭС в Дагестане. Новая станция будет работать в пиковом режиме, выдавая электроэнергию в часы ее наибольшего потребления.
«Ввод в эксплуатацию Зарамагской ГЭС-1 вывел электроэнергетику Северной Осетии на качественно новый уровень развития: общая мощность электростанций в республике выросла в четыре раза, уровень энергообеспеченности увеличился с 20 до 70%», – отметил гендиректор «Русгидро» Николай Шульгинов. Станция повысит надежность энергоснабжения всего Северо-Кавказского региона, добавил он.
«Необходимость станции очевидна – это и покрытие энергодефицита в Южном федеральном округе, и диверсификация топливного балланса энергосистемы, и положительный (для потребителей) эффект станции с точки зрения цен РСВ (рынок на сутки вперед). Энергообьект нужен и региону, и южной энергозоне и всей ЕЭС России», – говорит аналитик «ВТБ капитала» Владимир Скляр.
Строительство каскада Зарамагских ГЭС началось в 1978 г. Проект, реализуемый в условиях высокогорья, с самого начала столкнулся с организационными и финансовыми трудностями, поэтому строительство долгие годы было законсервировано и возобновилось только в 2006 г. В 2009 г. была построена верхняя ступень каскада – Головная ГЭС мощностью 15 МВт, которая обеспечивает подачу очищенной от песка воды в тоннель ГЭС-1.
В 2015 г. завершилось строительство самого длинного в России гидротехнического тоннеля длиной 14,3 км. Далее компания строила бассейн суточного регулирования, турбинные водоводы и здание ГЭС. Сооружения ГЭС рассчитаны на землетрясения силой в 9 баллов.
На Зарамагской ГЭС-1 смонтированы два гидроагрегата с уникальными для России ковшовыми турбинами, которые будут работать на напоре 609 м. Ранее самый большой напор среди ГЭС России использовала Гизельдонская ГЭС (Северная Осетия), он составляет 289 м.
Зарамагская ГЭС-1 построена за 35,3 млрд руб. по договорам предоставления мощности (ДПМ), которые гарантируют возврат инвестиций через повышенные платежи потребителей. По ДПМ станция должна была быть построена в декабре 2018 г. За каждый месяц просрочки «Русгидро» заплатила 42,2 млн руб., еще 20 млн руб. компания может заплатить за январь 2020 г., говорит Скляр: «Мы оцениваем ежегодную выручку станции на уровне 9,8 млрд руб., из них 8,3 млрд руб. – ДПМ-платеж, остальное – продажа электроэнергии на рынке на сутки вперед».