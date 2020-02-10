Вице-премьер Юрий Борисов не поддержал рост тарифов ФСК

Эта дифференцированная система должна снять часть тарифной нагрузки с потребителей, присоединенных к распределительным сетям. Сейчас они оплачивают сниженные тарифы на электроэнергию для населения. В 2019 г. заплатили 238 млрд руб. (данные Минэнерго). Чтобы не нести эту нагрузку, крупные промышленные потребители уходят на магистральные сети ФСК, где действует единый тариф на передачу энергии – (0,35 руб. за 1 кВт ч). Это в 4 раза ниже тарифа для потребителей территориальных сетей на высоком уровне напряжения и в 9 раз ниже – на низком уровне напряжения, сообщало в январе Минэнерго.