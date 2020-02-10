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Вице-премьер Юрий Борисов не поддержал рост тарифов ФСК

Это могло стоить крупному бизнесу около 37 млрд рублей ежегодно
Елена Вавина
Юрий Борисов (на фото) выступил против введения дифференцированных тарифов на передачу энергии по магистральным сетям /Андрей Гордеев / Ведомости

Новый куратор электроэнергетики – вице-премьер Юрий Борисов выступил против введения дифференцированных тарифов на передачу энергии по магистральным сетям (ими управляет ФСК, которую контролируют «Россети»). Эта тема обсуждалась 10 февраля на совещании с участием крупных промышленных потребителей, рассказали «Ведомостям» четыре его участника. 

Эта дифференцированная система должна снять часть тарифной нагрузки с потребителей, присоединенных к распределительным сетям. Сейчас они оплачивают сниженные тарифы на электроэнергию для населения. В 2019 г. заплатили 238 млрд руб. (данные Минэнерго). Чтобы не нести эту нагрузку, крупные промышленные потребители уходят на магистральные сети ФСК, где действует единый тариф на передачу энергии – (0,35 руб. за 1 кВт ч). Это в 4 раза ниже тарифа для потребителей территориальных сетей на высоком уровне напряжения и в 9 раз ниже – на низком уровне напряжения, сообщало в январе Минэнерго.

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