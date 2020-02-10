Как онлайн секонд-хенд конкурирует одновременно с eBay и Sotheby’s

Секонд-хенд, продающий люксовые товары, – это бизнес на сотни миллионов. Джулия Уэйнрайт одной из первых уловила этот тренд. Она необычный стартапер. Элитный секонд-хенд The RealReal она основала в Кремниевой долине в 2011 г., когда ей было 50 с лишним лет. Нельзя сказать, что до этого ее никто не знал на рынке, – она стояла у истоков цифрового бума. Но слава ей только мешала: Уэйнрайт была гендиректором онлайн-магазина Pets.com, который журнал PC World поместил на 7-е место в рейтинге худших стартапов мира. В истории Уэйнрайт смешались предательство мужа, отказ Джеффа Безоса дать денег на спасение компании, которой она руководила, и случайный визит в комиссионку.