Как онлайн секонд-хенд конкурирует одновременно с eBay и Sotheby’s
Секонд-хенд, продающий люксовые товары, – это бизнес на сотни миллионов. Джулия Уэйнрайт одной из первых уловила этот тренд. Она необычный стартапер. Элитный секонд-хенд The RealReal она основала в Кремниевой долине в 2011 г., когда ей было 50 с лишним лет. Нельзя сказать, что до этого ее никто не знал на рынке, – она стояла у истоков цифрового бума. Но слава ей только мешала: Уэйнрайт была гендиректором онлайн-магазина Pets.com, который журнал PC World поместил на 7-е место в рейтинге худших стартапов мира. В истории Уэйнрайт смешались предательство мужа, отказ Джеффа Безоса дать денег на спасение компании, которой она руководила, и случайный визит в комиссионку.
Как устроен The RealReal
Озарение настигло Уэйнрайт, когда друзья в 2011 г. завели ее в комиссионный магазин товаров люкс и за 20 минут спустили в нем $5000. Как дитя интернет-бума, она поинтересовалась, а покупают ли друзья такие товары в интернете? На онлайн-рынке подержанной роскоши царствовал eBay, но у него был один минус. «Самая большая проблема eBay – доверие», – поняла Уэйнрайт. Там легко можно было купить подделку.
«Хочу захватить верх eBay и низ Sotheby’s и Christie’s», – решила Уэйнрайт. Ноу-хау ее стартапа The RealReal стала гарантия подлинности. Каждую вещь будут проверять эксперты, решила Уэйнрайт. Сейчас их в штате более сотни. Пытаясь отловить контрафакт, они используют геммологические приборы, рентгеновские аппараты, базы данных брендов. «На The RealReal вы не найдете поддельных товаров», – уверяла Уэйнрайт CNBC.
Ей пришлось прибегнуть к модели, отличной от многих конкурентов. Те работают как доска объявлений, сводя продавцов с покупателями. The RealReal устроен по принципу консигнации, или комиссионного магазина: товар передается The RealReal на реализацию и до момента продажи является собственностью владельца. Стартап избавляет продавца от множества хлопот.