Белоруссия забирает последнюю нефть из «Дружбы»
Белоруссия ведет забор технологической нефти из веток магистрального нефтепровода «Дружба» для своих нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), сообщил во вторник «Интерфакс» со ссылкой на госкомпанию «Белнефтехим». В компании отмечают, что это их нефть и забор не затрагивает транзит через страну.
«В условиях отсутствия прежних объемов нефти для белорусских НПЗ, необходимости оптимизации возможностей и ресурсов поставок мы используем технологическую нефть. Это наша нефть, она находится в наших трубах на нашей территории», – говорится в сообщении предприятия.
«Белнефтехим» уведомил о заборе сырья российскую сторону, в частности «Транснефть». Представитель «Транснефти» подтвердил эту информацию, отметив, что использование белорусскими НПЗ технологической нефти из трубопровода не сказалось на транзите сырья из России. Объемы транзита нефти в Польшу через Белоруссию не изменились, сообщил «РИА Новости» представитель польского оператора нефтепровода «Дружба» PERN. «Насколько нам известно, все партии нефти по нефтепроводу «Дружба» поступают в соответствии с графиком и никаких изменений по объемам не зафиксировано», – сказал он.
Технологическая нефть необходима для поддержания нужного давления в трубе и обеспечения функционирования нефтепровода, отмечает старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко: «По своим характеристикам она не отличается от товарной нефти и должна стоить столько же».
О том, что Белоруссия может использовать технологическую нефть из «Дружбы», в «Белнефтехиме» говорили еще в начале января. Сколько сырья забрали НПЗ, в «Белнефтехиме» не сообщают. Источник «Ведомостей», знакомый с менеджментом компаний – операторов «Дружбы», сказал, что без учета нефти в транзитной трубе в белорусском нефтепроводе вмещается 1,2–1,5 млн т сырья. Два белорусских НПЗ – Мозырский и «Нафтан» – могут перерабатывать до 1,5 млн т нефти в месяц. После забора технологической нефти трубы использовать нельзя, их придется восстанавливать – закачивать нефть не на завод, а в трубы и проводить регламентные работы, говорит собеседник «Ведомостей».
$330 млн
составили потери Белоруссии в 2019 г. из-за введения в России налогового маневра в нефтяной промышленности, говорил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас
С 1 января 2020 г. российские нефтяные компании прекратили поставки нефти в Белоруссию. Они не смогли заключить контракты с «Белнефтехимом» из-за разногласий в цене. Белорусская сторона недовольна проводящимся в России налоговым маневром, в результате которого снижается экспортная пошлина, но растет налог на добычу полезных ископаемых. Россия поставляла белорусской стороне нефть без пошлины. Из-за налогового маневра и повышения мировых цен на сырье стоимость нефти для белорусских НПЗ вырастет более чем на $20 за 1 т, или на 5% к цене 2019 г., заявлял «Белнефтехим». Компании удалось договориться лишь с нефтяными компаниями «Русснефть» и «Нефтиса», входящими в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева. В январе они поставили на белорусские НПЗ 750 000 т сырья, в феврале поставят еще 450 000 т.
7 февраля в Сочи прошли переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. По их итогам замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак сказал, что Россия не сможет предоставить Белоруссии скидки на нефть, поскольку для этого в России пришлось бы ввести государственное регулирование нефтяного рынка. По его словам, у России и Белоруссии общий нефтяной рынок – нефть продается белорусским компаниям на тех же условиях, на каких ее получают российские потребители. Позднее первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что Минск договорился о покупке нефти у российских компаний по мировым ценам.
Казалось, что новые договоренности в Сочи достигнуты, только не оформлены, но забор технологической нефти из «Дружбы» можно воспринимать как очередной демонстративный шаг Минска, говорит партнер консалтинговой компании Urus Advisory Алексей Панин.
Одновременно Белоруссия пытается договориться о поставках нефти с другими странами. «Лукашенко – весьма опытный политик, и теперь он достаточно красиво сыграл партию с альтернативными поставками нефти, хотя их очень тяжело обеспечить по цене ниже российской», – заключает Панин.
Представители «Гомельтранснефть Дружба» и «Белнефтехима» не ответили на запросы «Ведомостей».