Белоруссия забирает последнюю нефть из «Дружбы»

С 1 января 2020 г. российские нефтяные компании прекратили поставки нефти в Белоруссию. Они не смогли заключить контракты с «Белнефтехимом» из-за разногласий в цене. Белорусская сторона недовольна проводящимся в России налоговым маневром, в результате которого снижается экспортная пошлина, но растет налог на добычу полезных ископаемых. Россия поставляла белорусской стороне нефть без пошлины. Из-за налогового маневра и повышения мировых цен на сырье стоимость нефти для белорусских НПЗ вырастет более чем на $20 за 1 т, или на 5% к цене 2019 г., заявлял «Белнефтехим». Компании удалось договориться лишь с нефтяными компаниями «Русснефть» и «Нефтиса», входящими в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева. В январе они поставили на белорусские НПЗ 750 000 т сырья, в феврале поставят еще 450 000 т.