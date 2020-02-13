Metro объяснила, почему не собирается продавать бизнес в России
Вопрос, рассматривает ли Metro возможность продать российский бизнес, как это произошло в Китае, нерелевантен. Такое заявление сделал главный исполнительный директор Metro Олаф Кох, отвечая на вопрос аналитика HSBC Эндрю Портера на телеконференции по операционным результатам I квартала 2019–2020 финансового года (октябрь – декабрь 2019 г.).
Metro договорилась продать мажоритарную долю в китайском бизнесе Wumei Technology Group в конце 2019 г. В результате сделки у немецкой компании останется в китайском бизнесе 20%. Сделка стала частью глобальной реорганизации, которую проходит Metro, отмечал тогда Reuters, кроме того, китайская оптовая и розничная торговля испытывает сильную конкуренцию со стороны онлайн-игроков.
В России Metro в последние годы испытывала трудности. Она замедлила развитие, начала терять клиентов и выручку. Последний раз выручка сети мелкооптовых центров росла по итогам 2016–2017 финансового года. В 2019 г. Metro пересмотрела ценовую политику и начала поощрять большие покупки, чтобы вернуть покупательский поток и поднять средний чек.
За I квартал 2019–2020 финансового года выручка Metro в России в рублях снизилась на 4,9%, в евро – выросла на 2,5% до 821 млн евро. Продажи в сопоставимых центрах, проработавших более года, упали на 5,3%.
В Китае меньше 30% продаж компании обеспечивали отели, рестораны и несетевая розница, бизнес больше зависел от рядовых потребителей, пояснил Кох.
Но в России положение у Metro иное, чем в Китае, отметил Кох. По его словам, в России около 50% продаж компании приходятся на рестораторов, отельеров, розничных продавцов. Структура местного рынка выглядит для Metro привлекательно, добавил Кох: закупки независимых розничных торговцев составляют около 75 млрд евро, Metro на них зарабатывает 1 млрд евро. Рынок закупок ресторанов и отелей – 15 млрд евро, Metro продает на 500 млн евро, привел оценки Кох.
В России Metro, как рассказал Кох, видит возможность нарастить рыночную долю. Это, отметил он, требует особого подхода в работе: «Это очень заметно по новой франчайзинговой модели Metro "Фасоль" – она дает нам уверенность в том, как взаимодействовать с партнерами в будущем». Что касается работы с отельерами и рестораторами, то здесь российской Metro, по словам Коха, удалось «оживить» продажи, которые некоторое время снижались.
«Поэтому мы очень воодушевлены, – подытожил Кох. – Российский рынок привлекателен, мы отличаемся [от конкурентов], работаем с обеими целевыми аудиториями (независимая розница и рестораторы с отельерами). Наша игра в оптовой торговле сейчас лишь началась, и мы от этого существенно выиграем».