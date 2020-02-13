Metro объяснила, почему не собирается продавать бизнес в России

В России Metro, как рассказал Кох, видит возможность нарастить рыночную долю. Это, отметил он, требует особого подхода в работе: «Это очень заметно по новой франчайзинговой модели Metro "Фасоль" – она дает нам уверенность в том, как взаимодействовать с партнерами в будущем». Что касается работы с отельерами и рестораторами, то здесь российской Metro, по словам Коха, удалось «оживить» продажи, которые некоторое время снижались.