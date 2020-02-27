Российские туристы начали отказываться от поездок в Италию и Южную Корею

От поездок в Италию стали отказываться и самостоятельные туристы. По данным представителя системы бронирования Ostrovok, только за 24 и 25 февраля число отмен бронирований было на 30% выше, чем неделей ранее, 17–18 февраля. Как правило, туристы отменяют брони в отелях на севере Италии (Милан, города Ломбардии, Венеция), речь идет о бронях на конец февраля и март, говорит представитель Ostrovok. Спрос, по его словам, перераспределяется в пользу других европейских городов: на март и мартовские праздники в лидерах Париж, Варшава, Прага, Берлин, Лондон.