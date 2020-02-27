Российские туристы начали отказываться от поездок в Италию и Южную Корею
Ростуризм рекомендовал российским туроператорам приостановить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею в связи с участившимися случаями заражения коронавирусом в этих странах. Туристы, уже купившие путевки в эти страны, могут требовать возврата денежных средств, сообщается на сайте Федерального агентства по туризму.
Россиянам в Италии, Иране и Южной Корее Ростуризм рекомендовал не покидать территорию отеля или иного места размещения, кроме как для трансфера в аэропорт.
Сейчас в Италии около 20 000 туристов, из них организованных – 6000–7000 человек, в Южной Корее – около 1000 человек (организованных – около 700), рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.
По данным ВОЗ на 27 февраля, в Южной Корее зарегистрировано 1766 случаев заболевания новым коронавирусом Covid-19, в Иране – 245, в Италии – 528. Во всех трех странах есть смертельные случаи: в Корее – 13, в Италии – 14, в Иране – 26. Всего в мире 81 245 случаев заражения новым коронавирусом, 2769 с летальным исходом, основная часть – в Китае. Вспышка коронавируса началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй.
Опрошенные «Ведомостями» крупнейшие туроператоры уже приостановили продажи туров в Италию, Южную Корею и Иран. Среди них «Интурист», TEZ Tour, Anex tour.
Если обстоятельства складываются так, что нужно отменять программы и возвращать денежные средства, то «Интурист» так и сделает, заявил «Ведомостям» исполнительный директор «Интуриста» Сергей Толчин. «Интурист», добавил он, будет предлагать клиентам вернуть деньги или заменить тур на другой. География может быть широкой – от Антальи до Чехии и Сочи.
Сейчас у «Интуриста» в Италии около 600 российских туристов, продано несколько тысяч путевок, шли продажи туров уже на сентябрь 2020 г., отметил Толчин. Туры в Южную Корею «Интурист» не продает, а Иран, по словам Толчина, не пользовался большим спросом после крушения самолета «Международных авиалиний Украины» под Тегераном 8 января.
TEZ Tour советует клиентам обращаться в агентство, где тур был приобретен, чтобы там решить проблемы с аннуляцией и перебронированием тура. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель этого туроператора. У Anex Tour туристов в Южной Корее нет, в Италии – 76 клиентов, рассказал его представитель.
От поездок в Италию стали отказываться и самостоятельные туристы. По данным представителя системы бронирования Ostrovok, только за 24 и 25 февраля число отмен бронирований было на 30% выше, чем неделей ранее, 17–18 февраля. Как правило, туристы отменяют брони в отелях на севере Италии (Милан, города Ломбардии, Венеция), речь идет о бронях на конец февраля и март, говорит представитель Ostrovok. Спрос, по его словам, перераспределяется в пользу других европейских городов: на март и мартовские праздники в лидерах Париж, Варшава, Прага, Берлин, Лондон.
Спрос на авиаперелеты в Италию за последние два дня пока не упал, говорит представитель системы бронирования билетов «Туту.ру»: с марта по май 2020 г. маршрут Москва – Рим был на втором месте среди всех европейских направлений по популярности, Москва – Милан – на седьмом. Отмены билетов единичны, утверждает представитель «Туту.ру».
Крупнейший российский перевозчик «Аэрофлот» сообщил «Ведомостям», что фиксирует обращения пассажиров по вопросам возврата билетов по направлениям Италия, Южная Корея и Иран: «количество отказов можно будет определить только по фактической загрузке».
Представитель Booking.com от комментариев отказался.
Самостоятельные туристы вправе требовать возврата средств за отмененные из-за нового коронавируса авиабилеты в Италию, Иран и Южную Корею, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. «Что касается самостоятельных туристов, которые приобрели отдельные услуги по перевозке, размещению и экскурсиям, они также имеют право обращаться к исполнителю за возвратом денежных средств в соответствии с законом о защите прав потребителей», – сказала она.
Италия – второе направление по популярности у российских туристов после Турции, по данным ФСБ. В прошлом году ее посетили 966 947 россиян, что почти на 20% больше показателя 2018 г. Корею в прошлом году посетили 167 050 россиян (на 10% больше годом ранее), Иран – 2697 (плюс 10%).