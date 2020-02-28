Thyssenkrupp продает бизнес по производству лифтов за 17,2 млрд евро
Это крупнейшая в Европе сделка с участием фондов прямых инвестиций
Немецкий конгломерат Thyssenkrupp объявил о продаже за 17,2 млрд евро ($18,9 млрд) подразделения по производству лифтов группе инвесторов во главе с фондами прямых инвестиций Advent и Cinven. Это позволит находящейся в непростой ситуации компании улучшить свое финансовое положение.
Промышленный гигант среди прочего производит сталь, автомобильные комплектующие и подводные лодки, но жемчужиной ее бизнеса считалось подразделение Thyssenkrupp Elevator, которое выпускает лифты, эскалаторы, пассажирские конвейеры, подъемники, телетрапы и привлекает инвесторов крупной и надежной выручкой. В прошлом году выручка Thyssenkrupp Elevator составила 8 млрд евро, около половины пришлось на обслуживание уже установленного оборудования.
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