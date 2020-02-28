Thyssenkrupp продает бизнес по производству лифтов за 17,2 млрд евро

Промышленный гигант среди прочего производит сталь, автомобильные комплектующие и подводные лодки, но жемчужиной ее бизнеса считалось подразделение Thyssenkrupp Elevator, которое выпускает лифты, эскалаторы, пассажирские конвейеры, подъемники, телетрапы и привлекает инвесторов крупной и надежной выручкой. В прошлом году выручка Thyssenkrupp Elevator составила 8 млрд евро, около половины пришлось на обслуживание уже установленного оборудования.