Цена нефти Brent превысила $30

Накануне стоимость фьючерсов на Brent прибавила более 14%, а цена на нефть американского сорта WTI показала самый большой однодневный прирост за всю историю — почти 24%, комментирует эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Игорь Галактионов. «В четверг нефтяные котировки отскочили от минимумов на фоне позитивных ожиданий от эффекта стимулирующих мер, принятых конгрессом США днем ранее. Также поддержку котировкам оказали ряд заявлений со стороны США», — сказал он. Президент США Дональд Трамп в четверг объявил о намерении включиться в конфликт между Саудовской Аравией и Россией и о возможном введении новых санкций против Москвы. Также Минэнерго США сообщило о планах закупить до 30 млн баррелей сырой нефти до конца июня, исполняя директиву президента о пополнении стратегического резерва (SPR).