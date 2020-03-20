Цена нефти Brent превысила $30
Стоимость нефти марки Brent превысила отметку в $30 за баррель утром 20 марта. На лондонской бирже ICE майские фьючерсы стоили $30,12 в 9.57 мск, их цена выросла на 5,7%. Майские фьючерсы WTI подорожали на 5,4% до $27,39 за баррель.
На фоне дорожающей нефти растет курс рубля. На открытии Мосбиржи курс доллара упал на 55 коп. до 78,64 руб. Курс евро ослабел чуть меньше, потеряв всего 26 коп., и составил 84,51 руб.
Также растет российский рынок акций. К 10:01 мск индекс Мосбиржи вырос на 5,2% и составил 2393,43 пункта, индекс РТС увеличился на 5,5%. до 952,32 пунктов.
Накануне стоимость фьючерсов на Brent прибавила более 14%, а цена на нефть американского сорта WTI показала самый большой однодневный прирост за всю историю — почти 24%, комментирует эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Игорь Галактионов. «В четверг нефтяные котировки отскочили от минимумов на фоне позитивных ожиданий от эффекта стимулирующих мер, принятых конгрессом США днем ранее. Также поддержку котировкам оказали ряд заявлений со стороны США», — сказал он. Президент США Дональд Трамп в четверг объявил о намерении включиться в конфликт между Саудовской Аравией и Россией и о возможном введении новых санкций против Москвы. Также Минэнерго США сообщило о планах закупить до 30 млн баррелей сырой нефти до конца июня, исполняя директиву президента о пополнении стратегического резерва (SPR).
Падение цен на нефть началось в январе, когда за вспышкой коронавируса последовало снижение спроса на топливо. В начале марта сделка ОПЕК+ об ограничении добычи нефти развалилась, после чего и Россия, и Саудовская Аравия объявили о намерении нарастить добычу, а позже Ирак, Кувейт и ОАЭ также заявили, что готовы продавать нефть со скидками.