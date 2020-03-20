UC Rusal помешала Мусе Бажаеву начать совместную работу с «Норникелем»

О том, что «Норникель» и «Русская платина» планируют вместе разрабатывать месторождения на Таймыре, стало известно в феврале 2018 г. Несостоявшееся совместное предприятие – «Арктик палладий» – было зарегистрировано летом 2018 г., сейчас оно принадлежит «Норникелю». Предполагалось, что «Норникель» внесет в капитал этой компании лицензию на право разработки Масловского месторождения, а «Русская платина» – Черногорского месторождения и «Норильска-1». Компания должна была принадлежать партнерам на паритетной основе. Компании уже ожидали одобрения Федеральной антимонопольной службы. Сообщалось, что «Арктик палладий» должен начать на Таймыре открытую добычу платиноидов, меди и никеля в 2024 г. Об этом в ноябре прошлого года Потанин уже рассказал инвесторам, а Бажаев – президенту Владимиру Путину. Инвестиции в проект, по оценкам Бажаева, должны были составить $15 млрд. Совокупные запасы на объектах, которые должны были войти в «Арктик палладий», оцениваются в 770 млн т металлов, срок жизни проекта превышает 50 лет.