Возвращение россиян на родину замедлилось из-за несогласованности чиновников

Желающим вернуться надо обязательно заполнить специальную анкету на сайте госсуслуг. Эту информацию собирает и обобщает Минкомсвязь, ее проверяет МВД, после чего формируют списки пассажиров для каждого вывозного рейса, рассказали четыре сотрудника компаний авиационной отрасли. В последние дни чиновники стали применять правило ‒ на рейс в конкретный город допускать только россиян, имеющих прописку в данном регионе, говорят три собеседника. Поэтому, например, многих россиян, которые уже были зарегистрированы на рейсы «Аэрофлота» из Нью-Йорка в Москву и из Мале в Москву 8 апреля, в итоге не пустили на борт, рассказали два собеседника. Единственный вывозной рейс 9 апреля ‒ из Денпасара в Москву ‒ также выполнил «Аэрофлот». На этом рейсе после перепроверки списков оперштаба уже зарегистрированных и сдавших багаж россиян выводили из самолета, рассказал человек, знающий это от сотрудников оперштаба.