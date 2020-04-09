Возвращение россиян на родину замедлилось из-за несогласованности чиновников

Возвращение россиян на родину замедлилось из-за несогласованности чиновниковПри нынешних темпах на их эвакуацию потребуется свыше трех месяцев
С 20 марта на родину были возвращены свыше 164 000 граждан России, сообщает пресс-служба Росавиации. В других странах, по данным МИДа, находится около 26 000 россиян, которые хотят вернуться домой. Но в конце марта темпы эвакуации сильно замедлились: оперативный штаб правительства решил, что для борьбы с распространением коронавируса российские города будут принимать только ограниченное число пассажиров. Для Москвы, например, эта норма ‒ не больше 500 человек в сутки, для Санкт-Петербурга ‒ не более 200. Эвакуация уже на два дня (4 и 5 апреля) приостанавливалась. Причин никто не объяснил.
Сегодня агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в авиакругах сообщило, что эвакуация в российские регионы снова будет остановлена. Представитель Минтранса это опроверг: вывозные рейсы продолжаются, например, в пятницу, 10 апреля, «Аэрофлот» выполнит рейс по маршруту Пхукет ‒ Санкт-Петербург ‒ Москва. Но эвакуация сильно замедляется из-за путаницы и рассогласованности в действиях чиновников.
Желающим вернуться надо обязательно заполнить специальную анкету на сайте госсуслуг. Эту информацию собирает и обобщает Минкомсвязь, ее проверяет МВД, после чего формируют списки пассажиров для каждого вывозного рейса, рассказали четыре сотрудника компаний авиационной отрасли. В последние дни чиновники стали применять правило ‒ на рейс в конкретный город допускать только россиян, имеющих прописку в данном регионе, говорят три собеседника. Поэтому, например, многих россиян, которые уже были зарегистрированы на рейсы «Аэрофлота» из Нью-Йорка в Москву и из Мале в Москву 8 апреля, в итоге не пустили на борт, рассказали два собеседника. Единственный вывозной рейс 9 апреля ‒ из Денпасара в Москву ‒ также выполнил «Аэрофлот». На этом рейсе после перепроверки списков оперштаба уже зарегистрированных и сдавших багаж россиян выводили из самолета, рассказал человек, знающий это от сотрудников оперштаба.
Для возвратного рейса билет на среднемагистральный перелет стоит 200 евро, на дальнемагистральный (а из Денпасара именно такой) ‒ 400 евро.
«Действует условие по направлению прибывающих только в те города или регионы, где они проживают. Это необходимо для обеспечения режима самоизоляции или обсервации. Также рейсы формируются с учетом возможностей регионов принять прилетающих и обеспечить режим самоизоляции и/или помещения в обсервации, поэтому часть предложенных вывозных рейсов пока не согласована оперативным штабом правительства России и регионами», ‒ сообщается на сайте Росавиации.
При этом правило «один рейс ‒ одна прописка» не соблюдается строго. Например, на сегодняшнем рейсе из Денпасара прилетели жители не только Москвы и области, а правительство поручило мэрии Москвы организовать рассылку по регионам их жителей, сообщает ТАСС. Но частично соблюдение правила приводит к тому, что самолеты летают полупустыми. Например, дальнемагистральные лайнеры «Аэрофлота» вмещают от 260 до 400 пассажиров, 8 апреля из Нью-Йорка прилетел 61 человек, с Мальдив ‒ 177. Сегодня на лайнере Boeing 777-300 на 402 кресла с Бали прилетел 261 человек.
Вывозные рейсы часто переносятся. Например, S7 планировала выполнить 10 апреля два рейса из Бангкока в Новосибирск и Иркутск, но в этой заявке было отказано, рассказал один из собеседников «Ведомостей». Оперштаб просто не успевает формировать списки на вылет, говорит один из собеседников «Ведомостей». Представитель S7 сообщил сегодня, что заявку на выполнение этих рейсов компания подала теперь на 14 апреля. На 10 апреля запланированы два вывозных рейса «Аэрофлотом»: из Пхукета в Санкт-Петербург и из Ларнака в Москву, сообщила пресс-служба оперштаба. Собеседники «Ведомостей» говорят, что «Аэрофлот» планировал на завтра также рейсы из Токио и Бангкока в Москву, но их отменил оперштаб.
Отмены рейсов не редкость. 7 апреля, например, был отменен рейс из Сеула в Хабаровск авиакомпании «Аврора». Отмена произошла по ошибке сообщал РБК со ссылкой на правительство области. На днях в самый последний момент был отменен рейс «Аэрофлот» из Москвы в Нью-Йорк, который должен был отправить в США американцев и забрать россиян, рассказал человек, чьи знакомые должны были лететь. Все было готово к взлету, бортпроводники даже успели налить шампанское пассажирам бизнес класса, но в последний момент Росавиация отозвала заявку на рейс.
В последние два дня на родину возвращались по 238-261 человек. Такими темпами на возврат россиян уйдет свыше трех месяцев.
«Ведомости» направили запрос в оперштаб.