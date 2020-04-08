Рейс «Аэрофлота» для возврата россиян из США вылетел полупустым
Рейс «Аэрофлота», вылетевший 7 апреля из Нью-Йорка в Москву с россиянами на борту, улетел полупустым, при этом желающих улететь было достаточно для полной загрузки лайнера, пишет «Коммерсантъ». По данным издания, из 402 мест Boeing 777 заполненными оказались только 61.
По словам источника «Ведомостей» в авиакомпании, решение о том, что на вывозные рейсы в Москву будут допускаться только имеющие московскую прописку, принял Роспотребнадзор. Авиакомпания зарегистрировала на рейс тех, кто подал заявку через портал госуслуг, но в последний момент пришло указание ведомства. «Извращенная логика решения в том, что вернувшимся из-за рубежа нужно 14 дней просидеть на карантине», – рассказал источник.
Среди пассажиров, которым не удалось вылететь из Нью-Йорка, были и жители Москвы. Один из таких пассажиров рассказал «Коммерсанту», что он получил посадочный талон, но после регистрации на рейс представитель «Аэрофлота» сообщил, что его билет недействителен.
Изначально рейсы «Аэрофлота» по маршруту Москва – Нью-Йорк и обратно были запланированы на 3 апреля, но из-за приостановки всех международных рейсов для возвращения россиян их отменили. 6 апреля правительство возобновило эти рейсы. В сообщении генконсульства России в Нью-Йорке говорилось, что вылететь в Москву из Нью-Йорка смогут только те, кто направил свои данные на портал госуслуг. По информации источника «Коммерсанта», посольство России в США располагает списком в 2300 россиян, желающих вернуться. В Нью-Йорке их не меньше 500.
В «Аэрофлоте» отказались от комментариев. Роспотребнадзор в ответе на запрос «Ведомостей» рекомендовал обратиться в федеральный штаб по борьбе с коронавирусом, МИД и Ростуризм. «Ведомости» направили запросы в эти ведомства.