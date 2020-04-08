Рейс «Аэрофлота» для возврата россиян из США вылетел полупустым

Изначально рейсы «Аэрофлота» по маршруту Москва – Нью-Йорк и обратно были запланированы на 3 апреля, но из-за приостановки всех международных рейсов для возвращения россиян их отменили. 6 апреля правительство возобновило эти рейсы. В сообщении генконсульства России в Нью-Йорке говорилось, что вылететь в Москву из Нью-Йорка смогут только те, кто направил свои данные на портал госуслуг. По информации источника «Коммерсанта», посольство России в США располагает списком в 2300 россиян, желающих вернуться. В Нью-Йорке их не меньше 500.