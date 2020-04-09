Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

Сбербанк намерен реструктурировать лизинговые платежи «Аэрофлота»

Он поставил перевозчику и его «дочкам» 49 самолетов
Александр Воробьев
Максим Стулов / Ведомости

«В Сбербанк в связи с текущей ситуацией поступают запросы от авиакомпаний об изменении условий обслуживания. Сейчас мы ведем переговоры с «Аэрофлотом». Вся группа «Аэрофлот» исторически наш очень важный клиент, поэтому у нас есть уверенность, что мы сможем выработать эффективное решение по реструктуризации лизинговых платежей», – передал «Ведомостям» через представителя заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. Это подтвердил человек, близкий к «Аэрофлоту». «Соглашение со Сбербанком наверняка будет достигнуто, в ситуации почти полной остановки полетов реструктуризация лизинговых платежей является единственным выходом, особенно когда речь о двух госкомпаниях», – говорит собеседник в «Аэрофлоте».

По словам собеседников в группе «Аэрофлот», Сбербанк передал группе в лизинг 49 самолетов. Из этих судов 10 Boeing 737-800 были поставлены «Аэрофлоту»: эти лайнеры заказала «Трансаэро», но до своей остановки в октябре 2015 г. не успела получить ни одного, национальный перевозчик взял на себя этот заказ. Десять таких же судов, но в одноклассной компоновке Сбербанк поставил дочернему лоукостеру «Аэрофлота» – «Победе». Также национальному перевозчику были поставлены 10 российских самолетов SSJ100. О других поставках Сбербанка не сообщалось.

Всего у «Аэрофлота» 247 самолетов, у всей группы с учетом дочерних авиакомпаний – 361. Сбербанк является одним из крупнейших лизингодателей группы.

«Победа» из-за коронавируса перестала платить за аренду самолетов

Но потеря флота лоукостеру вряд ли грозит – сейчас суда никому не нужны

«Также мы получили запрос о реструктуризации лизинговых обязательств от менеджмента авиакомпании Utair, параметры реструктуризации сейчас активно обсуждаются сторонами», – передал Попов. Utair получила от Сбербанка всего один самолет Boeing 737-800, но ее дочерней компании «Ютэйр вертолетные услуги» было передано в лизинг 13 вертолетов.

«Ведомости» направили запросы представителям «Аэрофлота» и Utair. Ранее о реструктуризации лизинговых платежей группе «Аэрофлот» и Utair сообщил «ВТБ лизинг». Им он поставил соответственно 67 и 3 самолета.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных