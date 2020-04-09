Сбербанк намерен реструктурировать лизинговые платежи «Аэрофлота»Он поставил перевозчику и его «дочкам» 49 самолетов
«В Сбербанк в связи с текущей ситуацией поступают запросы от авиакомпаний об изменении условий обслуживания. Сейчас мы ведем переговоры с «Аэрофлотом». Вся группа «Аэрофлот» исторически наш очень важный клиент, поэтому у нас есть уверенность, что мы сможем выработать эффективное решение по реструктуризации лизинговых платежей», – передал «Ведомостям» через представителя заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. Это подтвердил человек, близкий к «Аэрофлоту». «Соглашение со Сбербанком наверняка будет достигнуто, в ситуации почти полной остановки полетов реструктуризация лизинговых платежей является единственным выходом, особенно когда речь о двух госкомпаниях», – говорит собеседник в «Аэрофлоте».
По словам собеседников в группе «Аэрофлот», Сбербанк передал группе в лизинг 49 самолетов. Из этих судов 10 Boeing 737-800 были поставлены «Аэрофлоту»: эти лайнеры заказала «Трансаэро», но до своей остановки в октябре 2015 г. не успела получить ни одного, национальный перевозчик взял на себя этот заказ. Десять таких же судов, но в одноклассной компоновке Сбербанк поставил дочернему лоукостеру «Аэрофлота» – «Победе». Также национальному перевозчику были поставлены 10 российских самолетов SSJ100. О других поставках Сбербанка не сообщалось.
Всего у «Аэрофлота» 247 самолетов, у всей группы с учетом дочерних авиакомпаний – 361. Сбербанк является одним из крупнейших лизингодателей группы.
«Также мы получили запрос о реструктуризации лизинговых обязательств от менеджмента авиакомпании Utair, параметры реструктуризации сейчас активно обсуждаются сторонами», – передал Попов. Utair получила от Сбербанка всего один самолет Boeing 737-800, но ее дочерней компании «Ютэйр вертолетные услуги» было передано в лизинг 13 вертолетов.