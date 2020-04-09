Сбербанк намерен реструктурировать лизинговые платежи «Аэрофлота»

«В Сбербанк в связи с текущей ситуацией поступают запросы от авиакомпаний об изменении условий обслуживания. Сейчас мы ведем переговоры с «Аэрофлотом». Вся группа «Аэрофлот» исторически наш очень важный клиент, поэтому у нас есть уверенность, что мы сможем выработать эффективное решение по реструктуризации лизинговых платежей», – передал «Ведомостям» через представителя заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. Это подтвердил человек, близкий к «Аэрофлоту». «Соглашение со Сбербанком наверняка будет достигнуто, в ситуации почти полной остановки полетов реструктуризация лизинговых платежей является единственным выходом, особенно когда речь о двух госкомпаниях», – говорит собеседник в «Аэрофлоте».