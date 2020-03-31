«Победа» из-за коронавируса перестала платить за аренду самолетов
100%-я «дочка» «Аэрофлота» – лоукостер «Победа» перестал платить за лизинг самолетов, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к государственным банкам, и два человека, близких к «Аэрофлоту». В парке «Победы» 30 самолетов Boeing 737-800. Это шестой по размеру флот в России, но за счет самой высокой среди регулярных авиакомпаний загрузки кресел и максимального налета судов «Победа» в январе – феврале вышла на третье место по количеству перевезенных пассажиров: 1,7 млн человек.
В марте все российские авиакомпании из-за принимаемых Россией и другими странами мер против коронавируса постепенно закрыли все международные рейсы. «Победа» лишилась возможности выполнять примерно 125 оборотных (туда-обратно) рейсов в неделю, это 25% всех ее рейсов, следует из расписания лоукостера, с которым ознакомились «Ведомости». Но даже на разрешенные внутрироссийские рейсы спрос упал к концу марта катастрофически, примерно на 60%, по данным Международной ассоциации аэропортов.