«Победа» из-за коронавируса перестала платить за аренду самолетов

100%-я «дочка» «Аэрофлота» – лоукостер «Победа» перестал платить за лизинг самолетов, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к государственным банкам, и два человека, близких к «Аэрофлоту». В парке «Победы» 30 самолетов Boeing 737-800. Это шестой по размеру флот в России, но за счет самой высокой среди регулярных авиакомпаний загрузки кресел и максимального налета судов «Победа» в январе – феврале вышла на третье место по количеству перевезенных пассажиров: 1,7 млн человек.